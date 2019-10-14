煎好荷包蛋「叫兒子趁熱吃」！悲情媽遭20歲逆子狂砍…脖子噴血倒地慘死

▲20歲逆子在家中砍死媽媽，當時媽媽才煎好荷包蛋，要他趁熱吃。（圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

大陸黑龍江省漠河市日前發生一起逆子弒母案，20歲的邵姓男子在家中持刀朝母親柴姓女子的脖子割去，導致母親噴血倒地慘死，隨後立刻收拾東西離開家中。令人諷刺的是，柴姓女子死前才剛煎好荷包蛋，端到餐桌上要兒子「趁熱吃了」。

綜合陸媒報導，這起事件發生在9月22日，家住漠河西林吉鎮41區的邵姓男子當時躺在家中的地板上，媽媽看到後，開始訓斥他「有床不躺」，長這麼大還不求上進，父母都相當辛苦，隨後就走進廚房煎蛋。

邵姓男子遭到母親教訓，疑似情緒崩潰，憤而跑到廚房內，拿刀刺向剛煎完荷包蛋，要他「趁熱吃了」的媽媽，導致媽媽脖子出現許多傷口，噴血倒地慘死。

▼20歲逆子家中砍死媽媽。（圖／翻攝《今日頭條》）



邵男犯案後，隨意擦了地上的血跡，接著就拿著身分證、現金等物品跑走。鄰居發現柴女死在家中，當場嚇傻報警；警方趕往現場，初步判定死因是「利器割傷頸部」，導致柴女失血過多死亡。

經過初步調查，警方將邵男鎖定為嫌犯，迅速展開搜尋、抓捕的工作，最後在9月24日將邵男抓獲。警方調查後發現，邵男從小就有精神疾病，父母為此花了許多錢在治療，但邵男不去學校上課，也不出門打工，導致父母不滿，進而開始勸說。

▼20歲逆子家中砍死媽媽，警方正在調查。（圖／翻攝《今日頭條》）



當地警方指出，邵男當時被父母勸說，曾經揚言「再嘮叨就把媽媽殺了」，邵男的父親還為此訓斥了他一頓，沒想到最後竟然發生弒母的慘劇。

當地司法機構調查後認為，雖然邵男是限制行為能力人，但作案時意識清楚，可以控制自身行為，且態度冷漠，沒有絲毫悔意，因此已對邵男採取強制措施，案件仍在進一步偵辦當中。

▼當地司法機關已對邵男採取強制措施。（圖／翻攝《今日頭條》）



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