羅文嘉批智慧販賣機：換名字又回到校園　製造更多一次性垃圾

▲羅文嘉接受廣播專訪。（圖／《POP大國民》提供）



記者蔡文鈴／台北報導

智慧販賣機進駐台北市校園政策引起熱議，民進黨秘書長羅文嘉14日在接受廣播節目專訪表示，自己是以家長的角度提出問題，且柯文哲去年7月23日才說自動販賣機要退出校園，那為什麼1年之後販賣機只是「換個名字」又進入學校？

羅文嘉表示，自己的小孩就是唸台北市的公立學校，太太是學校的家長會會長，就有家長跟太太反映智慧販賣機的問題，認為學校沒經過家長會同意，就裝設販賣機，所以，自己才以家長的角度在臉書發文質疑柯文哲。

而北市府針對智慧販賣機的設置則解釋，要發展智慧城市，讓孩子學習AI人工智慧，所以要設立智慧販賣機「不能因噎廢食」，對此，羅文嘉覺得這樣的說法「很扯」，「就家長來看，他就是賣東西嘛」，智慧販賣機出現在商場沒有問題，但是進到學校就要考慮到是否對孩子的生活學習有影響。

羅文嘉也說，柯文哲去年7月23日才公開宣示要讓自動販賣機退出校園，學校不能賣罐裝水，因為要環保減塑，但是過了一年之後，販賣機「換了名字」又回到學校，然後賣更多以前說不能賣的東西，製造更多一次性垃圾，「結果你現在換個說法要讓孩子學習AI智慧，這不是很矛盾嗎？」

羅文嘉強調，自己是以家長的身分討論這件事，第一、為何沒有經過家長會同意？第二、去年說販賣機要離開校園，為什麼今年又回來？第三、合約裡面提到，廠商需要把消費資訊題給教育局，那這樣是不是有隱私疑慮、資料濫用的問題？這都是作為市民、家長，「我有權可以問的問題」，結果最後誤解成是政治問題。

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