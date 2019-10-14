龍杰警犬訓練中心傳虐犬遭勒令停業　32隻老犬下落受關注

▲桃園龍杰警犬訓練中心傳虐犬遭勒令停業！市議員詹江村、黃敬平關心32老犬下落。（圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍杰警犬訓練中心傳虐犬事件，引發各界關切！藍營市議員詹江村、黃敬平14日於市議會舉行記者會，要求對於受傷的犬隻及犬舍關閉後的32隻老犬下落持續追查。市府動保處長王得吉表示，針對龍杰警犬訓練中心相關違失之處，除裁以罰鍰及勒令停業之外，停業後的32隻老犬將會進行造冊列管，並追蹤了解狀況。

市府新聞處長詹賀舜隨後發布新聞回應，鄭文燦市長在獲知此訊息時，第一時間就下令徹底調查，儘速釐清，並且從嚴處分。動保處長王得吉在假日時主動率隊前往稽查，並依照動保法裁罰，涉及虐犬的訓練師，處以最高額罰款7萬5千元。此外，龍杰訓練中心涉及違反特定寵物許可，市府也處分勒令停業。市府依法行政，落實動保法規定。

市府動保處長王得吉於出席記者會中表示，針對龍杰警犬訓練中心相關違失之處，除裁以罰鍰及勒令停業之外，也承認在相關業務管理方面確有疏失之處，對於停業後的32隻老狗將會進行造冊列管，並追蹤了解狀況。

龍杰警犬訓練中心曾屢奪世界訓犬賽大獎，日前遭人在臉書PO出訓練師虐狗照，引發各界關注，業者表示，遭爆虐狗情事與事實不符，願意配合市府調查。

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