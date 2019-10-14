勞團：外送業者必定會提起行政訴訟　盼勞動部能有實際作為

▲孫友聯指出，除了認定雇傭關係外，希望勞動部也可以正視以往業者長期違法的情況。（圖／記者劉維榛攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（14）日表示，對於foodpanda、Uber Eats與旗下外送員為「雇傭關係」，對此台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，對於這樣的結果雖然有點「遲到」，但還是希望勞動部未來可以有更實際的作為保護外送員；另外，他也說未來外送平台業者必定是會提出行政訴訟，屆時希望勞動部可以站在保護勞動者的角度來看待這件事。

孫友聯表示，一直以來外送平台與外送員間的勞務關係一直有認定上的問題，今天有這樣的結果當然是相當「歡迎」，但還是希望勞動部可以有更積極的做法，像是在雇傭關係之下雇主不應該逃避需要負的責任，除了應有的勞保以外，也應該保障外送員的職災安全，以及完全遵守勞基法相關規定。

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孫友聯指出，除了認定雇傭關係外，希望勞動部也可以正視以往業者長期違法的情況，況且目前勞動部也還沒完全說明就算認定為雇傭關係，也不一定適用於勞動基準法，因此更應該要透過更嚴密的勞檢、或其他做為來認定雇主須要擔負的責任。

另外，業者如果提出行政訴訟的話，勞動部應該要怎麼辦？孫友聯說，勞動部應該要站在保護勞動者的角度來看待這件事，不過這次勞動部主動說明業者與外送員為「雇傭關係」，自己也認為如果業者真的要打行政訴訟，業者不一定吃香。