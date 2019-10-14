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白天跟爸爸學水電！20歲夜校男大生「打工外送」…遭2車夾殺慘死

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▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲20歲的黃姓Uber Eats外送員在百齡橋遭撞死。（圖／記者黃彥傑攝）

記者柯振中／台北報導

20歲的黃姓Uber Eats外送員13日行經士林區中正路百齡橋下時，遭到後車追撞，導致卡在2車中間，送醫後仍不幸身亡。事實上，黃男是一名大學夜校生，家裡經濟小康，平時會跟著父親學做水電，為了學習經濟獨立，才跑去兼職外送，沒想到竟遭遇死劫。

這起事件發生在13日晚間6點左右，黃男騎車行經士林區中正路百齡橋下時，被後方的47歲謝姓駕駛撞上，追撞前方的另一輛小客車，卡在2車中間，當場失去呼吸心跳。

▼20歲的黃姓Uber Eats外送員在百齡橋遭撞死。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

謝姓駕駛撞到黃男，嚇傻向警方供稱，自己身體不適，吞了感冒藥，導致精神恍惚，才會不小心撞上黃男。謝姓駕駛的行車紀錄器畫面顯示，3車下橋時都是依序直行，黃男被後方轎車撞上後，又被推撞到前車車尾，卡在2車中間。

得知兒子的死訊，黃爸爸相當崩潰，14日與家人前往新光醫院相驗時，臉色也相當凝重。黃姓死者的鄰居指出，黃男目前就讀大學夜間部，平常會跟爸爸學習做水電，相當乖巧。

黃姓死者的朋友透露，黃男的家境還算不錯，但為了盡早獨立，開始學習外送打工，賺取生活費，平常還會到精舍學佛，這次發生意外，讓同學、友人都相當難過。

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▼黃男學習獨立外送打工，沒想到竟遭遇死劫。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼士林Uber Eats送餐員遭撞無生命跡象 。（圖／記者黃彥傑攝）

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