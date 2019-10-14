媒體群組狂問行程「已讀不回」　拋丟韓國瑜2圖酸幕僚：開始放韓假

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜是否請假參選，這個消息一直瘋傳但都未受到競選辦公室以及高雄市政府來證實，但是挺韓團體群組卻一直傳出韓國瑜16日後的下鄉行程，讓媒體是急於想證實，不過在韓國瑜競選辦公室的媒體群組當中，競選辦公室人員卻是對媒體詢問訊息「已讀不回」，讓部分記者是丟出韓國瑜圖來反諷：「莫忘世上苦人多」。

時間回到14日上午，9點鐘競選辦公室發言人何庭歡主動詢問媒體是否有採訪需求，隨後有人說有需要，何庭歡表示會安排時間跟地點，但在這訊息之後，有媒體詢問「請假的事，可以證實了嗎？時間都已經到了」，不過何庭歡並沒有回應這個問題，反而是在9點12分回應：「10:30，在國民黨中央黨部一樓受訪回應媒體訪問」。

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心翻攝）

直到12點34分，又有媒體發問：「請問競辦何時公布韓市長16-20日行程」，隨後也有6家媒體附和這個問題，甚至還有人貼出「韓市長傾聽之旅，16日到18日行程」詢問可信度，但也不忘補一句：「韓粉行程比媒體還要快」，接下來又有人貼出19日在台南的行程，同樣也有人提出質疑「韓粉可以知道行程？媒體不能知道？」，就在這個之後，有媒體丟出韓國瑜的貼圖，上面寫了「莫忘世上苦人多」，還有一張韓國瑜跟愛犬合照的照片，上頭有「毛比我多」。

就在這兩張圖之後，媒體陸續「請問幕僚也開始放韓假了嗎？為什麼都不回答？」、「要不要請護衛隊來當媒體聯絡人」、「想請問能不能稍微有人回應一下」、「可以證實一下韓粉先知道的這份行程嗎」，終於在下午1點04分，何庭歡回應：「關於群組流傳的行程，由於還有許多細節待確認，最終定案仍要以競辦公布的行程內容為主」。

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心翻攝）

不過媒體還沒打算結束，「就不要到時候確認後一模一樣」、有人呼應「真的」、「或是微調5分鐘」，也有人希望因為涉及人力調度問題，盼望能夠今天給答案，不過競選辦公室最後在13點13分回應：「為避免造成各位媒體朋友的困擾，所以我們必須等到市長確定辦理請假後，再儘快跟大家公布未來行程」。