　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體群組狂問行程「已讀不回」　拋丟韓國瑜2圖酸幕僚：開始放韓假

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜是否請假參選，這個消息一直瘋傳但都未受到競選辦公室以及高雄市政府來證實，但是挺韓團體群組卻一直傳出韓國瑜16日後的下鄉行程，讓媒體是急於想證實，不過在韓國瑜競選辦公室的媒體群組當中，競選辦公室人員卻是對媒體詢問訊息「已讀不回」，讓部分記者是丟出韓國瑜圖來反諷：「莫忘世上苦人多」。

時間回到14日上午，9點鐘競選辦公室發言人何庭歡主動詢問媒體是否有採訪需求，隨後有人說有需要，何庭歡表示會安排時間跟地點，但在這訊息之後，有媒體詢問「請假的事，可以證實了嗎？時間都已經到了」，不過何庭歡並沒有回應這個問題，反而是在9點12分回應：「10:30，在國民黨中央黨部一樓受訪回應媒體訪問」。

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心翻攝）

直到12點34分，又有媒體發問：「請問競辦何時公布韓市長16-20日行程」，隨後也有6家媒體附和這個問題，甚至還有人貼出「韓市長傾聽之旅，16日到18日行程」詢問可信度，但也不忘補一句：「韓粉行程比媒體還要快」，接下來又有人貼出19日在台南的行程，同樣也有人提出質疑「韓粉可以知道行程？媒體不能知道？」，就在這個之後，有媒體丟出韓國瑜的貼圖，上面寫了「莫忘世上苦人多」，還有一張韓國瑜跟愛犬合照的照片，上頭有「毛比我多」。

就在這兩張圖之後，媒體陸續「請問幕僚也開始放韓假了嗎？為什麼都不回答？」、「要不要請護衛隊來當媒體聯絡人」、「想請問能不能稍微有人回應一下」、「可以證實一下韓粉先知道的這份行程嗎」，終於在下午1點04分，何庭歡回應：「關於群組流傳的行程，由於還有許多細節待確認，最終定案仍要以競辦公布的行程內容為主」。

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜媒體群組遭記者回丟2張圖酸「幕僚」不回應請假 。（圖／地方中心翻攝）

不過媒體還沒打算結束，「就不要到時候確認後一模一樣」、有人呼應「真的」、「或是微調5分鐘」，也有人希望因為涉及人力調度問題，盼望能夠今天給答案，不過競選辦公室最後在13點13分回應：「為避免造成各位媒體朋友的困擾，所以我們必須等到市長確定辦理請假後，再儘快跟大家公布未來行程」。

ET快訊
雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」
「1晚給潮9次」！自豪讓人妻叫不停　小王爽完下場超慘
「奸商與吸血鬼當道！」南山小股東痛批尹衍樑與杜英宗硬引新系統
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅文嘉批智慧販賣機：換名字又回到校園　製造更多一次性垃圾

媒體群組狂問行程「已讀不回」　拋丟韓國瑜2圖酸幕僚：開始放韓假

邀喝啤酒婉拒！但這可以…韓國瑜再秀晶晶體：We all like 法國麵包

李佳芬先代夫出征東南亞　學韓國瑜「鐵人行程」5天海外拼造勢

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

李余典女兒以民眾黨參選叫陣　余天：改列不分區非事實！以團結為考量

綠營分裂？李余典之女退民進黨　掛民眾黨戰袍挑戰余天

「蔡英文是強力母雞」　卓榮泰酸韓：到處趴趴走下戰帖不知所云

魚翻肚死整片！環保局狂撈650公斤魚屍　網酸：莫忘愛河苦魚多

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

李玖哲伸手讓徐佳瑩摸胸肌　摸完立刻穿衣服「我老婆在這邊XD」

羅文嘉批智慧販賣機：換名字又回到校園　製造更多一次性垃圾

媒體群組狂問行程「已讀不回」　拋丟韓國瑜2圖酸幕僚：開始放韓假

邀喝啤酒婉拒！但這可以…韓國瑜再秀晶晶體：We all like 法國麵包

李佳芬先代夫出征東南亞　學韓國瑜「鐵人行程」5天海外拼造勢

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

李余典女兒以民眾黨參選叫陣　余天：改列不分區非事實！以團結為考量

綠營分裂？李余典之女退民進黨　掛民眾黨戰袍挑戰余天

「蔡英文是強力母雞」　卓榮泰酸韓：到處趴趴走下戰帖不知所云

魚翻肚死整片！環保局狂撈650公斤魚屍　網酸：莫忘愛河苦魚多

【英語多益通】6句《小丑》經典電影台詞學英文

羅文嘉批智慧販賣機：換名字又回到校園　製造更多一次性垃圾

哈吉貝風災增至58死！　日本21條河川「堤防被沖破」決堤

摔車畫面曝光！嘉義21歲女外送員車禍　擦撞小貨車倒十字路口

世足資格賽／南韓今抵北韓平壤備戰　首次沒加油團、沒轉播

煩躁又想吐！醫曝「咖啡因上癮」症狀...超過5個＝中毒了

亞錦賽／榮幸待過桃猿　保羅：不只兄弟球迷多

打開監視器見愛犬「面朝鐵捲門」...他手刀衝回家　網噴淚：養對了！

15年壁癌老屋大改造！設計師打破舊格局　北歐優雅宅華麗誕生

美議員誤用俄「彼得大帝巡洋艦」祝海軍建軍　網吐槽：找美國軍艦照很難

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

政治熱門新聞

高市府公務員上台轟韓：天天講X話

蔡英文委任張忠謀APEC領袖代表

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

罵國民黨法院跑不完...館長怒：2020全面抵制

郭台銘願輔選藍委　吳敦義：哪有拒絕之理

韓國瑜有信心：只要落後蔡英文10%內都有機會逆轉勝

罷韓里長被酸會連任嗎？她回嗆：沒當選也沒關係

吳敦義不接韓國瑜競總主委：可以擔任名譽理事

韓國瑜向總統下戰帖　陳致中酸：先來備詢

綠黨遭驅離　柯：不能無預警佔領馬路

韓國瑜找擔任副手？　張忠謀親口回：沒這回事

獨／吳怡農黑緊身T練「深蹲」　胸肌＋手臂炸裂爆青筋

朱立倫苦勸韓國瑜：別再犯錯！選戰不能靠同溫層

余天：改列不分區非事實！以團結為考量

更多熱門

相關新聞

韓國瑜和藝術家聊天秀「晶晶體」

高雄市長韓國瑜14日下午到駁二大義倉庫群視察時，來到一間比利時餐酒館，店家熱情邀請韓國瑜喝一杯，韓國瑜趕緊回「下一次、下一次，休息時」，而和駐村法國藝術家見面時，韓國瑜再現晶晶體，直喊「We all like法國麵包」。

韓國瑜放韓假　李佳芬代夫拼鐵人行程4天2國

批韓挨告！黃光芹：言論有依據　

韓國瑜競總添新血！周錫瑋、姚江臨、曾銘宗任副總幹事

請假前參觀海音中心　韓國瑜不鬆口

關鍵字：

韓國瑜放韓假請假何庭歡媒體群組莫忘世上苦人多2020總統大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

Amber聽到雪莉輕生崩潰！悲慟宣布「暫停所有活動」

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面