美議員誤用俄「彼得大帝巡洋艦」祝海軍建軍　網吐槽：找美國軍艦照很難

▲美國議員發文祝賀美國海軍建軍，照片卻誤用俄羅斯彼得大帝號。（圖／翻攝自Dave Brown twitter）



記者林彥臣／綜合報導

美國國會議員、退伍軍人布萊恩•馬斯特（Brian Mast）發推特想要祝賀美國海軍建軍週年紀念日，但是被發現用的照片竟然是俄羅斯「彼得大帝號」巡洋艦（Pyotr Velikiy cruiser）。

馬斯特在推特祝賀美國海軍表示，祝美國海軍生日快樂，感謝每一位在海軍服役的男女將士，保衛我們的海洋安全。《政客》雜誌（Politico）的軍事記者戴夫•布朗（Dave Brown）指出了這個錯誤表示，「這是俄羅斯彼得大帝號巡洋艦」。

馬斯特雖然已經把照片改成美國官方的宣傳影片，但是網友還是紛紛吐槽留言表示，「難道找張美國軍艦的照片這麼難嗎？」、「共和黨人甚至不掩飾對俄羅斯的忠誠」、「感謝你，同志（Comrade）」、「我以為你支持俄羅斯海軍」。

彼得大帝號巡洋艦1998年服役至今，是世界上噸位最大的非航母戰艦，也是世界上唯一一艘現役的非航母核動力水面戰艦，長252公尺，寬28.5公尺，滿載排水量25萬噸，主要用於實施遠洋反艦、反潛和防空作戰，主要武裝P-700反艦飛彈、S-300防空飛彈等等。

►點我超越韓國愉快體驗