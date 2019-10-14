　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美議員誤用俄「彼得大帝巡洋艦」祝海軍建軍　網吐槽：找美國軍艦照很難

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼美國議員發文祝賀美國海軍建軍，照片卻誤用俄羅斯彼得大帝號。（圖／翻攝自Dave Brown twitter）

▲美國議員發文祝賀美國海軍建軍，照片卻誤用俄羅斯彼得大帝號。（圖／翻攝自Dave Brown twitter）

記者林彥臣／綜合報導

美國國會議員、退伍軍人布萊恩•馬斯特（Brian Mast）發推特想要祝賀美國海軍建軍週年紀念日，但是被發現用的照片竟然是俄羅斯「彼得大帝號」巡洋艦（Pyotr Velikiy cruiser）。

馬斯特在推特祝賀美國海軍表示，祝美國海軍生日快樂，感謝每一位在海軍服役的男女將士，保衛我們的海洋安全。《政客》雜誌（Politico）的軍事記者戴夫•布朗（Dave Brown）指出了這個錯誤表示，「這是俄羅斯彼得大帝號巡洋艦」。

▲▼俄羅斯巡洋艦彼得大帝號。（圖／翻攝自維基百科）

馬斯特雖然已經把照片改成美國官方的宣傳影片，但是網友還是紛紛吐槽留言表示，「難道找張美國軍艦的照片這麼難嗎？」、「共和黨人甚至不掩飾對俄羅斯的忠誠」、「感謝你，同志（Comrade）」、「我以為你支持俄羅斯海軍」。

彼得大帝號巡洋艦1998年服役至今，是世界上噸位最大的非航母戰艦，也是世界上唯一一艘現役的非航母核動力水面戰艦，長252公尺，寬28.5公尺，滿載排水量25萬噸，主要用於實施遠洋反艦、反潛和防空作戰，主要武裝P-700反艦飛彈、S-300防空飛彈等等。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」
「1晚給潮9次」！自豪讓人妻叫不停　小王爽完下場超慘
「奸商與吸血鬼當道！」南山小股東痛批尹衍樑與杜英宗硬引新系統
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

三寶違停燕子口隧道！旅客塞爆…堵半小時崩潰：人在哪　車主竟在旁散步

日月潭餐廳點紅燒豆腐！送來「一盤超級白」人夫傻了　店家氣炸回應…秒遭打臉

影／蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

2寶泡澡太舒服「括約肌鬆了」　寶爸看「土綠色長條」漂來…放聲大叫：老婆！

影／嘉義遊覽車「最狂懸空式停法」！　她超怕變翹翹板翻覆　網：妳物理老師在哭

外送員曝店家拖單後果！一拖釀「6輸」下場超慘…網友看完吵翻

美議員誤用俄「彼得大帝巡洋艦」祝海軍建軍　網吐槽：找美國軍艦照很難

美國憂台灣役期太短！網友支持2年兵：難道等台灣沒了「才知道當兵的重要」

當兵當不完了！攻擊直升機「閱兵典禮」低空飛行　吹翻長官觀禮台

南韓陸軍兩年內裁減10萬　發展連旅級機器人戰鬥實驗

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

李玖哲伸手讓徐佳瑩摸胸肌　摸完立刻穿衣服「我老婆在這邊XD」

美議員誤用俄「彼得大帝巡洋艦」祝海軍建軍　網吐槽：找美國軍艦照很難

美國憂台灣役期太短！網友支持2年兵：難道等台灣沒了「才知道當兵的重要」

當兵當不完了！攻擊直升機「閱兵典禮」低空飛行　吹翻長官觀禮台

南韓陸軍兩年內裁減10萬　發展連旅級機器人戰鬥實驗

殲-20閱兵大出風頭　首架殲-31卻遭拆彈射座椅不再升空

黃天來深耕「匠人」精神　引領馬支部俥鑄場捍衛國家

創新技術解決軍艦停產零附件　馬支部展現後勤補保能量

美軍戰機炮彈「擊中自己」　問題竟然出在飛太快了！

想來段「震撼閱兵」！Mi-35P直升機超低空飛過　差點吹翻VIP觀禮台

泰空軍新一代戰機招標　陸媒：殲10C有望擊敗F16V及獅鷲

【英語多益通】6句《小丑》經典電影台詞學英文

羅文嘉批智慧販賣機：換名字又回到校園　製造更多一次性垃圾

哈吉貝風災增至58死！　日本21條河川「堤防被沖破」決堤

摔車畫面曝光！嘉義21歲女外送員車禍　擦撞小貨車倒十字路口

世足資格賽／南韓今抵北韓平壤備戰　首次沒加油團、沒轉播

煩躁又想吐！醫曝「咖啡因上癮」症狀...超過5個＝中毒了

亞錦賽／榮幸待過桃猿　保羅：不只兄弟球迷多

打開監視器見愛犬「面朝鐵捲門」...他手刀衝回家　網噴淚：養對了！

15年壁癌老屋大改造！設計師打破舊格局　北歐優雅宅華麗誕生

美議員誤用俄「彼得大帝巡洋艦」祝海軍建軍　網吐槽：找美國軍艦照很難

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

軍武熱門新聞

美軍戰機炮彈擊中自己　因為飛太快了！

首架殲-31遭拆彈射座椅不再升空

遼寧艦是全球最弱航母？陸回嗆

泰空軍可能購入殲10C做新一代戰機

馬支部俥鑄人才展現後勤補保能量

SU-57戰機潛在買家曝光！4個客戶在亞洲

攻擊直升機閱兵低空飛行　吹翻長官觀禮台

美軍無人戰鬥機「女武神」降落時故障

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

閱兵直升機超低空飛過　險吹翻VIP席

黃天來引領馬支部俥鑄場捍衛國家

化身航母　20架F-35B上美利堅號

中船重工無人艇剋台快艇偷襲戰術

跑步亡國！健身app洩漏台飛指部

更多熱門

相關新聞

哈吉貝肆虐！日本臨時取消國際閱艦式

颱風「哈吉貝」重創日本關東地區，各地皆有慘重災情。而日本防衛大臣河野太郎13日也宣布，自衛隊將以救災優先，取消原定14日於東京相模灣舉行的國際艦隊閱艦式。對此，首度被邀請去參加的解放軍海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」（舷號131）在艦上掛出的橫幅慰問日本受災民眾。

台役期太短！網支持2年兵：等亡國才知當兵重要

攻擊直升機閱兵低空飛行　吹翻長官觀禮台

戀童男徒步500公里　想和14歲少女壞壞

川普入主Twitch　吸7.2萬人追蹤

關鍵字：

彼得大帝號巡洋艦馬斯特北美要聞軍武國際軍武

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

Amber聽到雪莉輕生崩潰！悲慟宣布「暫停所有活動」

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面