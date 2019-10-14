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首次發現自製「遙控炸彈」！港警：戰術及手法與全球恐攻雷同

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▲▼香港13日遊行,反送中。（圖／路透）

▲港警13日首次發現土製炸藥。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港昨（13）日的示威再度演變成暴力衝突，不僅有警員遭一名示威者從後方持利器突襲割頸，更首度出現遙控土製炸彈等。香港警務處爆炸品處理課警司李展超在14日的記者會上，展示炸彈的圖片，並指出是手機遠距遙控的，且戰術及所涉及的炸藥品與世界各地發生的恐攻雷同。

綜合港媒報導，警務處副處長鄧炳強指出，警方昨晚首次發現土製炸彈，出發點似乎是要取警員的命，行為邪惡，完全超越香港市民可以接受的範圍。他又稱，製造炸彈是很危險的行為，殺傷力大到會傷及所有市民，警方會全力調查此事件。

▼ 香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

▲香港1006抗議蒙面法。（圖／路透）

李展超在記者會上展示炸彈的圖片，並說是使用「自製高性能炸藥」，戰術和涉及的炸藥品與世界各地發生的恐攻雷同，而所有的炸彈引爆時的威力和方向都是無差別，可能會危及現場的警員、市民和記者。

李展超表示，這整起行動意圖只有一個，就是殺死或嚴重傷害現場的警員，且製造者要「對化學品要有一定程度的認識」，才能做出這枚爆炸裝置。

此外，警察公共關係科署理總警司江永祥表示，由上周五至周日，警方共拘捕201人，包括146名男子及55名女子，都涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、藏有物品可作非法用途、刑事毀壞、縱火、身處非法集結時使用蒙面物品等。而上周六（12日）警方共使用了2發橡膠子彈、2發布袋彈；13日則使用8發催淚彈、8發橡膠子彈、24發布袋彈及7發海綿彈。

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