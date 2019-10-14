送水果給中華隊加油　球員撩盧秀燕：見到妳就有信心

▲盧秀燕在賽前一一和中華隊員握手致意。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第29屆亞洲棒球錦標賽14日起至20日在台中洲際棒球場及台灣體育運動大學登場，前2名優勝隊伍將取得明年奧運資格賽門票，今晚開幕賽由中華隊出戰中國香港隊，市長盧秀燕出席開幕典禮，代表主辦城市歡迎各地選手到來，預祝中華隊「旗開得勝、順利成功、為國爭光！」

▲盧秀燕贈送水果，預祝中華隊員旗開得勝。（圖／台中市政府提供）

亞洲棒球總會在今晚開幕典禮中特別致贈銀盤，給第4度承辦亞錦賽的台中市，感謝台中對棒球的支持，盧秀燕也感謝全國棒球總會及亞洲棒球總會，讓台中市舉辦今年亞錦賽，市府一定會扮演好東道主的角色，全力協助，希望各國代表隊在比賽期間好好體驗台中這座城市，也邀請全國球迷和市民朋友踴躍進場觀賽。

▲盧秀燕獲贈感謝銀盤。（圖／台中市政府提供）

比賽前，盧秀燕前往中華隊球員休息區，代表市民送上新鮮水果慰勞，「辛苦了，加油！」她逐一向球員握手並親切詢問「有信心嗎？」球員則逗趣回應「看到妳就有信心！」現場笑成一團，氣氛歡樂。

▲不少棒球迷到場加油。（圖／台中市政府提供）

中華民國棒球協會理事長辜仲諒指出，明年為2020東京奧運年，棒球項目在睽違12年後重返奧運，這次亞錦賽是擠進東京奧運窄門的管道之一，在賽事中取得前2名的隊伍，將取得明年3月奧運「6搶1資格賽」的參賽門票，希望所有選手全力以赴。

運動局表示，每2年舉辦1次的亞洲棒球錦標賽由亞洲棒球總會主辦，並由亞洲各國輪流承辦，自1954年至今已邁入第29屆，台中已是第4度主辦，今年有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華台北共8隊參賽。

運動局表示，台中棒球運動蓬勃發展，市府推廣棒運不遺餘力，歷年來也爭取多項國際重大賽事在台中舉辦，並獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」獎牌肯定。亞錦賽之後，緊接著11月的世界12強棒球錦標賽台灣區預賽，也將在洲際棒球場舉辦，國際賽事接力登場，精彩可期。