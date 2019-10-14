　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

送水果給中華隊加油　球員撩盧秀燕：見到妳就有信心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲盧秀燕在比賽前，送水果為中華隊加油。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕在賽前一一和中華隊員握手致意。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

第29屆亞洲棒球錦標賽14日起至20日在台中洲際棒球場及台灣體育運動大學登場，前2名優勝隊伍將取得明年奧運資格賽門票，今晚開幕賽由中華隊出戰中國香港隊，市長盧秀燕出席開幕典禮，代表主辦城市歡迎各地選手到來，預祝中華隊「旗開得勝、順利成功、為國爭光！」

▲盧秀燕在比賽前，送水果為中華隊加油。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕贈送水果，預祝中華隊員旗開得勝。（圖／台中市政府提供）

亞洲棒球總會在今晚開幕典禮中特別致贈銀盤，給第4度承辦亞錦賽的台中市，感謝台中對棒球的支持，盧秀燕也感謝全國棒球總會及亞洲棒球總會，讓台中市舉辦今年亞錦賽，市府一定會扮演好東道主的角色，全力協助，希望各國代表隊在比賽期間好好體驗台中這座城市，也邀請全國球迷和市民朋友踴躍進場觀賽。

▲盧秀燕在比賽前，送水果為中華隊加油。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕獲贈感謝銀盤。（圖／台中市政府提供）

比賽前，盧秀燕前往中華隊球員休息區，代表市民送上新鮮水果慰勞，「辛苦了，加油！」她逐一向球員握手並親切詢問「有信心嗎？」球員則逗趣回應「看到妳就有信心！」現場笑成一團，氣氛歡樂。

▲盧秀燕在比賽前，送水果為中華隊加油。（圖／台中市政府提供）

▲不少棒球迷到場加油。（圖／台中市政府提供）

中華民國棒球協會理事長辜仲諒指出，明年為2020東京奧運年，棒球項目在睽違12年後重返奧運，這次亞錦賽是擠進東京奧運窄門的管道之一，在賽事中取得前2名的隊伍，將取得明年3月奧運「6搶1資格賽」的參賽門票，希望所有選手全力以赴。

運動局表示，每2年舉辦1次的亞洲棒球錦標賽由亞洲棒球總會主辦，並由亞洲各國輪流承辦，自1954年至今已邁入第29屆，台中已是第4度主辦，今年有日本、中國、韓國、香港、菲律賓、巴基斯坦、斯里蘭卡以及地主中華台北共8隊參賽。

運動局表示，台中棒球運動蓬勃發展，市府推廣棒運不遺餘力，歷年來也爭取多項國際重大賽事在台中舉辦，並獲國際棒球總會頒贈「世界棒球之都」獎牌肯定。亞錦賽之後，緊接著11月的世界12強棒球錦標賽台灣區預賽，也將在洲際棒球場舉辦，國際賽事接力登場，精彩可期。

ET快訊
一張嘴臭爆！宅男不刷牙…白色黴菌「爬滿食道」：連喝水都痛
雪莉遺體運出！生前手寫信曝光　「這句話」讓粉絲淚流
男網紅增肥20kg「躲掉兵役」！網譙：4個月也要逃
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雙十連假桃園農博助攻拼買氣　大江週年慶創佳績

送水果給中華隊加油　球員撩盧秀燕：見到妳就有信心

龍杰警犬訓練中心傳虐犬遭勒令停業　32隻老犬下落受關注

外送員死亡第四天　桃園勞動局認定「僱傭關係」：雇主須給予職災補償

台南安南區花生加工廠煙囪起火　打火兄弟射水降溫

雲林斗南鎮里長因病逝世　12月進行補選

綠議員質疑每天50萬人次參觀燈會怎消化　中市府：鐵路加接駁

哭喊爸爸救我想騙70萬　麻豆警當場逮捕少年詐欺車手

｢我在超級南」拍照上傳　有機會拿卡列拉斯＆迪士尼音樂會門票

原鄉部落宛如小型高齡化縮影　恆警重視長者行的安全強力宣導

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

自虐系黑柴瘋玩橡皮筋「彈自己」 瞇眼享受啪臉快感：練肌肉啦！

雙十連假桃園農博助攻拼買氣　大江週年慶創佳績

送水果給中華隊加油　球員撩盧秀燕：見到妳就有信心

龍杰警犬訓練中心傳虐犬遭勒令停業　32隻老犬下落受關注

外送員死亡第四天　桃園勞動局認定「僱傭關係」：雇主須給予職災補償

台南安南區花生加工廠煙囪起火　打火兄弟射水降溫

雲林斗南鎮里長因病逝世　12月進行補選

綠議員質疑每天50萬人次參觀燈會怎消化　中市府：鐵路加接駁

哭喊爸爸救我想騙70萬　麻豆警當場逮捕少年詐欺車手

｢我在超級南」拍照上傳　有機會拿卡列拉斯＆迪士尼音樂會門票

原鄉部落宛如小型高齡化縮影　恆警重視長者行的安全強力宣導

情纏范逸臣11年　田中千繪洩感情近況：愛自己很重要

埼玉神秘「地下神殿」！4年首次全面啟動　3天排光哈吉貝1000萬噸洪水

葉秉桓一手包辦音樂會...「1個月暴瘦4公斤」：比減肥藥還有效！

尤里安／外籍軍機繞台　我方可比照日本防衛省辦理？

王高成／蔡韓國慶發言：「中華民國台灣」VS.「中華民國」

林彥俊被爆熱戀韓女舞者！　「女方自稱嫂子」截圖瘋傳…她火大開罵

海瑞溫斯頓錶面秀馬賽克工藝　四個陀飛輪一起轉也炫目

吳敦義：蔡英文執政「以獨引統」造成濃重亡國感

蔡淳佳出道20年...首在家鄉辦巡演！喊話：希望很快唱來台灣

填充物「射進動脈」！護士豐唇針打完「嘴唇爆裂」　差一個動作就失明

地方熱門新聞

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

夫妻試車撞樹！台南人驚：5分成交

斗南中天里里長病逝　於12月補選

「讓專業的來」里長們現身齊說讚

桃園喜迎46名國慶寶寶　鄭文燦道賀

立委跑行程　助理與失散胞妹重逢

白沙屯媽祖遶境　進國小溜滑梯　

2宮廟白沙屯媽祖突襲南投醫院　民眾哭了

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

古典鋼管車齊聚苗栗　比老更比優雅

地中海風便利店　嘉市打卡新熱點

中和興南夜市　11月試辦行人徒步區

外送員死亡　桃市協助辦理職災慰助

陳亭妃首推連載漫畫

更多熱門

相關新聞

榮幸待過猿　保羅：不只兄弟迷多

2019年亞洲棒球錦標賽14日開打，香港隊首戰對上中華隊，其中香港隊打擊教練保羅（Corey Paul）正好是前Lamigo桃猿打擊教練。

習慣美式打法　楊振裕敲全隊首轟

鄧愷威先發戰日　投手群全力爭勝

中華隊首戰香港　台灣球迷舉布條

中華宰港當熱身　李盈南：鬥志高

關鍵字：

盧秀燕亞錦賽

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

雪莉一死…酸民秒變臉！「壓垮她最後一根稻草曝光」

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

IU「2摯友鐘鉉、雪莉輕生」網塞爆IG

Amber聽到雪莉輕生崩潰！悲慟宣布「暫停所有活動」

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

雪莉輕生前一天最後身影曝光！

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

雪莉被發現屍體已僵硬！警還原第一現場

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面