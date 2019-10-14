MC姊開砲「夜店喇舌、下賤」　辛尤里怒告後哭喊「沒錢請律師」…求償落空

▲辛尤里告MC姊刑事勝訴後，卻於民事庭中哭訴「沒錢請律師」，在多次不到庭後，法官10/14諭知視為撤告。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

F奶網紅辛尤里獨自扶養女兒，時常在網路分享性感照，卻也引來不少爭議，另名網紅「MC姊」陳姓女子，於2017年11月在網路開砲，指她「跟喝醉酒的男人在夜店喇舌…小孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」，並PO出她整型前的照片，讓辛尤里怒告公然侮辱等罪，並向整型診所及陳女求償200萬元。北院4月16日判陳女拘役60天，民事部分由於辛尤里連續不出庭，陳女的律師也拒絕辯論，法官諭知告訴人多次不到庭，視為撤告。

辛尤里刑事出庭時，指陳女除了2017年11月的貼文，還在「爆廢公社」等臉書社團罵她，「整個人塑膠的也不知道在囂張甚麼」、「她過去多破，現在多破」、「她連心都超及雙面」，但陳女可不會乖乖挨打，不僅否認犯罪「為什麼只有我一個人被起訴！？」，還當庭怒摔卷宗，嗆法官、檢察官、辛尤里等人「法律給你們玩就好！」，即使法官出言制止，她仍堅持再補一刀，「人破就是破！」，讓好脾氣的法官也不禁惱怒，告誡「犯後態度是量刑的參考」，她才終於乖乖配合。

陳女曾於2018年11月開庭時認罪，表明願公開道歉，更低頭表示目前沒工作，100萬元求償金額實在太高，希望辛尤里可降低和解金至幾萬元，卻被拒絕，當時辛尤里律師表示，陳女先前道歉後仍持續謾罵，且至今仍不承認盜取整形照一事，和解才會破局。

台北地院本案多次民事開庭，但辛尤里僅於2019年8月到過一次，並向法官哭訴「法院通知寄到新竹老家，母親沒幫她拆信才沒來，且她第一次告人，沒那麼多錢請律師」，辛尤里事後也沒委任律師，在歷經9月、10月14日兩次不到庭，且被告律師也拒絕辯論下，法官諭知告訴人幾度不到庭，視為撤告。

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