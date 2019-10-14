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拚綠能！國產署第2波釋國有地　供設太陽能光電

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▲▼太陽光電,綠電,再生能源,彰濱工業區發電廠。（圖／台電提供）

▲太陽光電。（圖／台電提供）

記者吳靜君／台北報導

為了配合政府推動太陽光電政策，國產署公告標租國有非公用土地供設置太陽光電設備使用，首批的標租情況良好，國產署中區、南區2處分署再公告台中市、嘉義縣國有地提供投資人標租，預計10月22日開標。

政府推動太陽光電政策、發展綠電，國產署今年7月開始標售國有非公用土地設置太陽能光電設備使用共計有三筆，分別為台中市、高雄市、台南市的國有非公用土地。而這3宗中有2宗高雄與台南市順利標脫，皆由兆洋公司得標。

請繼續往下閱讀...

以高雄來說，土地位在高雄市美濃區成功段，面積有9975平方公尺(約0.9公頃)，保證金為66.5萬元，租日起的1年半內要完成設置，租期為20年、投標設備裝置容量下限為665峰瓩，上限為1662峰瓩，有2投資人投標，兆洋公司以回饋金比率7.63%得標。

台南市的部分，則是台南市善化區六分寮段，面積1萬多平方公尺(1.0公頃)，投標保證金為68.9萬元，租日起的1年半內要完成設置，投標設備裝置容量下限為689峰瓩，上限為1722峰瓩，有6投資人投標，兆洋公司以回饋金比率為8.03%得標。

有鑑於首批標租情況良好，國產署在9月底再公告2處標租標的，一為首批尚未標脫的台中市土地以及嘉義縣土地，台中市土地面積達3.3公頃，基本設備裝置容量約2,240峰瓩；嘉義縣也有1.2公頃，基本設備裝置容量約850峰瓩，兩岸合計3000峰瓩。

國產署估計，首波標租可望為每年為國庫帶來約百萬元的收益；第二波標租情形也令人期待，國產署未來也會視需求，盤點釋出適合的土地，協助推動國內太陽能光電的發展。

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