鯊魚、鯨魚常尾隨解放軍「遼寧艦」！專家揭背後殘忍原因...至今無法解決

▲遼寧艦。（圖／CFP，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

航空母艦（簡稱航母）是世界各國海軍重要的一種武器裝備，同時也象徵著國力的強弱，而中國也經過多年的努力，改造出「遼寧艦」。據悉，遼寧艦每次出海執行任務時，後方總是有許多鯊魚、鯨魚尾隨，有人還戲稱為「特殊護衛隊」；雖然找到背後的原因，不過至今仍沒有好的解決辦法。

綜合陸媒報導，船舶在海上是透過螺旋槳的推進才能前行，而航母的體積又那麼大，固然需要十分龐大的螺旋槳。此外，要使航母高速前行時，螺旋槳則需要快速旋轉，這種速率足以將周圍的小魚、小蝦捲入，最後被鋒利的螺旋槳絞碎，才會導致因血液趕來的鯊魚尾隨。

但是，雖然鯊魚、鯨魚的體型偏大，但和巨大的航母相比，還是很渺小，且牠們也不足以對抗龐大的螺旋槳吸力，若一個不小心被捲入，下場也是非死即傷。據中國科學院專家分析，遼寧艦採用4軸4槳推進，單台螺旋槳直徑6.5米，質量500噸，總馬力高達20萬。

不過，據《香港01》報導，除了上述的原因，還有一個原因是「52赫茲鯨魚」的故事，內容在說一條在太平洋出沒，發出不尋常52赫茲聲音的鯨魚，經常使用同一種頻率在唱歌，就為了尋找一個夥伴，但後來科學家們發現牠的頻率比起任何已知的鯨魚物種都要高很多，因此無法被接收到，所以也被稱為「世界上最寂寞的鯨魚」。

報導說，遼寧艦在航行的過程中也會發出一些電磁波，而一些鯨魚在接收到電磁波後，會誤以為遼寧艦是自己的同類，因此就這樣尾隨在後方。

其實，其他國家的航母也會有類似的狀況，至今仍沒有好的解決辦法，但有的國家已經開始採用無軸式泵推進技術，不過技術還不是很成熟，因此要大規模投入使用還需要一段時間。

另一方面，美國《商業內幕》對全球航空母艦進行評比，以運作是否曾出現故障或功能缺失，造成航母最終和原先設計有落差為考核標準，選出全球7艘最爛航空母艦，而榜首便是中國大陸的遼寧艦。但此言遭大陸軍事專家反駁，直指美國媒體為了維護美國霸權，貶抑他國海軍實力，等中國完全自行建造的002型航空母艦真的服役，必會讓美媒「驚掉眼球」。

►刷一整排愛心，刷一整排美麗～