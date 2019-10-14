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哈吉貝肆虐！日本主辦的「國際閱艦式」臨時取消...自衛隊優先救災

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▲▼太原號抵達日本。（圖／翻攝新浪軍事）

▲太原號抵達日本。（圖／翻攝新浪軍事）

記者邱茀濱／綜合報導

颱風「哈吉貝」重創日本關東地區，各地皆有慘重災情。而日本防衛大臣河野太郎13日也宣布，自衛隊將以救災優先，取消原定14日於東京相模灣舉行的國際艦隊閱艦式。對此，首度被邀請去參加的解放軍海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」（舷號131）在艦上掛出的橫幅慰問日本受災民眾。

據了解，「太原艦」攜帶1架艦載直升機和超過200名官兵於7日中午離開浙江舟山軍港，應邀參加由日本海上自衛隊主辦的國際艦隊閱艦式；除了解放軍的艦艇出席外，美國、英國、印度、澳洲、加拿大、新加坡等7國的10多艘艦艇也都會參加。其實，中國海軍艦艇此次受邀是時隔10年再次訪日。

不過，據日媒報導，面對60年來最強颱風「哈吉貝」，日本自衛隊已出動130架飛機、8艘艦艇參與救災，日本防衛省還成立了由陸海空三軍3.1萬人組成的統合任務部隊，統一部署協助救災。此外，河野太郎指出，自衛隊將以救災優先，取消原定14日舉行的國際艦隊閱艦式。其實，回顧過去海上閱艦式，今年是第3次因為颱風的肆虐而取消。

然而，受邀參加的解放軍海軍052D型導彈驅逐艦「太原號」（舷號131），10日抵達日本橫須賀港時，便受到日本海上自衛隊、旅日僑胞、中資機構、留學生、日本友好人士的熱烈歡迎。但由於「哈吉貝」的侵襲，「太原號」在艦上掛出的中文橫幅慰問日本受災民眾，內容是「慰問颱風受災民眾，祝願災區早日重建」。

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