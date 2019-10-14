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受惠離岸風電鋼材採購　樺晟9月營收年增1.56%逆勢維持高檔

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▲引進獨家代碼化無卡發卡技術，樺晟攜Ai控股成立子公司。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左為樺晟電子董事長魏孝秦。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

樺晟電子（3202）今（14）日公布9月營收為3.05億元，比去年同期略增1.56%，樺晟表示，日前與世紀鋼合作離岸風電鋼材採購，為9月挹注逾9000萬營收，讓樺晟營收在中美貿易戰衝擊之下，得以逆勢中維持高檔，累計今年前9月營收較去年同期成長10.69%。

樺晟表示，由於中美貿易戰影響，許多PC跟NB客戶已在7、8月提前拉貨，導致9月電子事業部的營收相較去年銳減，但樺晟啟動轉型計劃，積極開發較具前瞻性的業務，而工程材料就是其中的重點項目。

請繼續往下閱讀...

樺晟說明，位於苗栗外海的離岸風電示範風場海洋風電預計今年完工且併聯發電，這也是台灣首座商用化的風場，預估在正式商轉後，每年約可供12.8萬戶的家庭使用，而在離岸風電積極建設下，鋼材的需求更是不可或缺。

日前由樺晟與世紀鋼合資的樺晟世紀離岸風塔鋼構股份有限公司，在離岸風電產業布局中也取得實質關鍵進展，標得台中港離岸風電重件碼頭18餘公頃土地20年租用權，將作為發展離岸風電業務的灘頭堡，目標於2020年第4季完工後，將可開始生產離岸風機塔架及水下基礎設施。

法人表示，從目前營收看來，樺晟除了既有的電腦線材外，工程材料部分營收持續可見，樺晟在金融支付方面也已與重要策略夥伴進行系統平台開發測試中，預計明年可看見曙光，以目前狀況來看，樺晟可望加速轉型時程。

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