美國憂台灣役期太短！網友支持2年兵：難道等台灣沒了「才知道當兵的重要」

▲美國憂心台灣當兵役期太短。（圖／翻攝自吳怡農臉書）



記者林彥臣／綜合報導

美台商會日前於美國馬里蘭州主辦「美台國防工業會議」，有媒體報導指出，美方以台灣軍事訓練役男役期較南韓、以色列更短，要求台灣思考如何建置「有戰力的後備兵力」，相關話題在PTT八卦板引發討論，甚至有網友認為應該恢復2年兵。

美台商會於6日至8日在美國馬里蘭州主辦「美台國防工業會議」，台灣產、官、學代表均受邀出席，就兩國軍事交流與建軍議題交換意見，美方除籲台灣強化不對稱戰力、戰力保存，也關切台灣在軍事訓練役男役期較南韓、以色列等國短的背景下，希望思考如何建置「有戰力的後備兵力」。

有一位自稱是2年兵的網友在PTT八卦板回應指出，當年在馬祖東莒當兵，每個禮拜除了要全副武裝夜巡外，每天操體力還下基地兩次，阿扁中槍時外島還戒嚴一個禮拜，七人小組全副武裝輪班24小時待命，「我敢說我守護過你們」。

網友認為，台灣本來就不適合短期義務役跟募兵制，尤其是現在少子化以後要怎麼辦，當兵雖然「很賽」，還沒當過也會很怕想躲覺得浪費時間，但說白一點「都沒人要當，國家誰來守護？」但現在變成年輕一輩的，覺得害怕跟浪費時間而不想當，難道「要等台灣沒了你們才會知道當兵的重要性嗎？」

▲網友強調不要等台灣沒了，才知道當兵的重要性。（圖／記者呂佳賢攝）



網友在推文中表示，「支持改2年，不夠的回去補滿」、「應該要義務役2年啦」、「才4個月都撐不下去了，你要這些人打仗？」、「一堆4個月的排隊去醫院要停役，哭著說不要當兵的嘴臉真的是」、「4個月真的太短了，現在的娘娘兵」、「雖然當兵那時候很不爽，但是感想是 有義務役官兵的情況下，腐敗還是比較慢，現在沒有義務役安插在裡面真的很不妙」。

國防部在9日回應役期問題表示，針對4個月軍事訓練役男於服役期間及教召訓練，近年來強化實彈射擊、行軍訓練及專業課程時數，以提升戰力，且每年教召報到率均達98％以上，經歷年「漢光（同心）演習」驗證，均能與常備部隊共同遂行臺澎防衛作戰任務。

▲國防部表示，未來防衛作戰後備兵力係以役期較長的「志願役退伍」後備軍人為主。（圖／軍聞社）

國防部表示，我國兵役制度已轉型為以志願役為主的募兵制，目前國軍志願役人力編現已達85％，未來防衛作戰後備兵力係以役期較長的「志願役退伍」後備軍人為主，4個月軍事訓練役男為輔，共同建構可恃的後備戰力。

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