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羅麗芬-KY落實戰略布局　迎接第4季傳統旺季效益

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▲羅麗芬集團總裁羅麗芬獲頒2019傑出大陸台商-創新經營獎。（圖／羅麗芬提供）

▲羅麗芬集團總裁羅麗芬獲頒2019傑出大陸台商創新經營獎。（圖／羅麗芬提供）

記者姚惠茹／台北報導

國際化妝品集團羅麗芬-KY（6666）旗下三大品牌的明星商品芙蓉霜御膚套組及面膜等產品銷售力道，帶動9月營收穩定成長，再加上產業傳統旺季即將到來，搭配今年執行多項拓展新的增量戰略落實執行，成長動能可望在第4季初步顯現，並在明年發揮更大成效。

羅麗芬-KY今年9月合併營收1.23億元，較上月成長13％；第三季營收3.17億元，較去年同期成長8.94％；累計1-9月合併營收10.28億元，年增13％。

請繼續往下閱讀...

羅麗芬-KY指出，公司持續在產品研發、品牌經營、營銷戰略等領先業界，董事長羅麗芬在9月底獲頒「2019傑出大陸台商獎-創新經營獎」肯定，成為這次傑出台商中唯一一位女企業家，顯見羅麗芬的經營成果，以及實踐美容生技產業的價值備受肯定。

羅麗芬在2002年正式踏入中國大陸從事美容保養品的研發、製造與銷售，並自創「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」三個臉部保養品牌，產品行銷中國30個省市，目前終端通路已逾3,500家美容院，成功在中國大陸打造美麗王國。

展望第4季營運，羅麗芬推動多項策略，包括客製化的「私人定制」服務、「百萬戰略店」計畫、科學化數據管理等策略，並推出科學養生品牌「綺易康」，再加上近期時序進入季節交替，預期客戶對保濕商品的需求度將大幅成長，還有年底的招商大會拉抬，都可望挹注第4季表現樂觀可期。

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羅麗芬-KY營收

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