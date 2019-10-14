外送平台就是「冒險者公會」！他舉3點超寫實形容　文章秒推爆：真的像

▲Uber Eats、foodpanda等外送服務，最近幾年發展的非常興盛。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

近期連續發生2起外送員被撞死的死亡事故，而業者卻表示公司與外送員間，屬於「承攬關係」而非「僱傭關係」，使其職安問題引發社會關注。一名網友就在批踢踢形容，其實外送平台就是冒險者公會吧，「只擔任委託仲介，只負責接單和派任務，冒險者本身安危自負，當然沒有勞健保。」

原PO在批踢踢八卦板表示，其實外送平台就是冒險者公會吧，首先第一點「裝備自己買、寶物自己買、伙伴自己找，公會不具有教育和保護冒險者（外送員，下同）的職責」，其次「公會只擔任委託仲介所，負責接單、派任務及裁定冒險者的等級與信用關係，沒有強制的約束力。」

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原PO最後則舉例「一個月派50單，就是白瓷等級外送員」、「60單就是黑曜等級，70單就是鋼鐵等級」如果一個月可以接到300份單子，就是傳說中的白金等級，不過如果冒險者本身安危自負，「你接單出任務，被哥布林開車撞死，當然沒有勞健保，是不是這樣啊。」

▲網友回應狂推：「形容的太像了」。（圖／翻攝自批踢踢）

文章立刻引發網友熱烈討論，有人說，「很好的譬喻」、「原來如此，太硬派寫實了」、「之前用重機送的女生，應該是課長」、「我被你說服了」、「很像啊，人有多大膽，就接多大單」、「你一說真的很像冒險者公會啊」、「外送勇者成名錄」、「武器店（車行）藥草商（加油站），笑死」、「滿滿既視感」

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