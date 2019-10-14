劈腿男一句「一起死！」單親媽墜13樓慘死...獨留4歲兒　老母親聞訊崩潰

▲LuLu的母親案發至今，仍不敢讓孫子及父母知道LuLu的死因，2年多來每次出庭都是煎熬，但為了孫子她一定會堅持到底。(圖／台北地院／《ETtoday新聞雲》資料照)

記者羅志華／台北報導

「明明是去勸人別自殺，為什麼最後是她跳下來…」。從事美髮的LuLu單親育有1子，與她交往的耿男雖有女友，卻仍對她糾纏不清，又於2017年1月間深夜傳訊LuLu「我要死了，妳趕快來」，讓她嚇得在耿男住處崩潰「你如果這樣，我也不要活了！」；隔天一早LuLu情緒低落，耿男竟傳訊「我等等9點就走，謝謝你曾對我這麼好」，讓LuLu衝動從13樓跳下身亡。檢方依加工自殺罪起訴耿男，刑事1、2審皆判無罪；北院10月14日民事開庭，LuLu的母親於庭上淚訴，「她那時說晚點回來，沒想到回來的卻是遺體…」，但為了孫子，就算再痛苦也要堅持下去。

耿男律師出庭時表示，耿男當時懷著正義感、熱忱阻止LuLu自殺，卻被曲解為過失，這樣以後誰還敢幫助別人？但LuLu母親的律師認為，耿男在LuLu情緒低落之際，還傳訊「那我們就一起死吧」、「我等等9點就走」，與辯護律師所稱的「正義、熱忱阻止」明顯不符，且若耿男真想阻止LuLu自殺，那應該會積極去找她，在證據中卻看不到耿男有所作為。

最後表達意見時，LuLu的母親一度哽咽說不出話，好不容易開口便淚訴，「說去勸朋友不要自殺，為什麼是她死？」、「我到派出所時，問是1個還是2個人死，我擔心她去勸，卻被別人的情緒拉下去」，LuLu生前還傳訊說「晚點回來」，想不到再見面卻成了遺體…。她更質疑耿男那句「我等等就走」，認為若關心1個要自殺的人，會不勸她、找她，還傳這種話嗎？且耿男在偵查庭時，也自承LuLu的死他有責任，現在卻改口推得一乾二淨。

LuLu的母親於庭外受訪表示，LuLu生前個性活潑，還常常帶著孩子到處去玩，根本沒有自殺動機，案發當天，才4歲的小孫子在派出所得知媽媽死訊，難過地放聲大哭，至今她仍不敢讓父母知道LuLu是跳樓死的，尤其對當時還懷有身孕的大女兒，更是保密到家，「我怕老人家承受不住，更怕大女兒情緒激動影響胎兒，這一切都讓我來承受」。她接著說，孫子雖然年紀還小，但與LuLu相處的點滴都記得很清楚，也常分享以前跟媽媽去九份、動物園的回憶；案發到現在2年多了，每次出庭都是一次煎熬，但孫子才幼稚園就沒了媽媽，她為了孫子的權益，一定會堅持到底，要向耿男討回公道，並依喪葬、孫子的扶養費、精神撫慰金求償677萬元。

「即日起，我退出老化黨。」