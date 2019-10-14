台南毛小孩零撲殺　動保處積極實施TNVR多元配套管控流浪犬

▲台南市實施零撲殺政策，動保處積極實施TNVR多元配套，有效管控流浪犬族群數量。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府為尊重生命及因應零撲殺政策，率先及持續推行流浪犬貓絕育暫置（TNVR）政策，針對未絕育的流浪毛小孩，進行結紮手術、注射狂犬病疫苗並剪耳尖標記後，再評估選擇個性溫馴者放置回原處，也讓流浪犬捕捉後不再只有進入動物之家收容唯一選項，節省人力成本，成為有效控制流浪動物族群數量良方。

台南市動保處指出，TNVR為流浪毛小孩繁殖管控的措施，市府除加強活化認領養等妥善安置方式外，目前更積極推動各項源頭管理對策包括：一、偏鄉三合一絕育計畫：組隊至偏鄉，使民眾能就近為犬貓結紮，並同時辦理寵登及施打狂犬病疫苗，藉此來有效控制家犬族群數量。2019年向農委會爭取530萬經費，可絕育3800隻偏鄉家犬貓。

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二、熱點犬隻調查計畫：現階段已盤點台南市人犬衝突高風險地區並劃設熱點，並向農委會爭取127萬經費，預計執行熱區全面清查，共計有6區10里，期望能於短時間內將問題犬隻精準移除，同時落實有主犬隻寵物登記與繁殖管理，以落實源頭管理。三、區域大抓紮試點計畫：以設置大型圍籬、誘捕籠及吹箭麻醉等精進作為，提升遊蕩犬隻捕捉成效，以達到短時間內大量予以絕育暫置（TNVR），有效控制流浪犬族群之增加。

動保處除加強宣導飼主責任與稽查棄養案件，並適時舉辦動保活動宣導各項動物保護政策，另針對民眾通報有流浪犬問題的案件及各重點管制區域，均會積極處理並優先將追車咬人犬隻予以捕捉移除，後續推廣做為工作犬提供民眾認養，目前各縣市政府也紛紛跟進這一項措施。

動保處指出，台南市一直是友善動物的城市，也期望市民朋友及各界能共同關注，並藉由公私協力共創友善動物的府城。