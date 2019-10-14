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順澤宮冠軍神帽艾登近日要到彰化了！　將出席馬拉松賽領跑

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▲▲艾登奪冠時，頭上戴著埔鹽順澤宮帽。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

▲艾登奪冠時，頭上戴著埔鹽順澤宮帽。（圖／翻攝自IG「gustav_iden」）

記者唐詠絮／彰化報導

今年全台最夯的「埔鹽順澤宮」冠軍神帽，因為主角挪威選手艾登勇奪三鐵冠軍，埔鹽鄉成了超級有名氣的觀光小鎮，更讓廟方締造近6萬頂的奇蹟，彰化縣長王惠美也寫信邀請艾登來台參加馬拉松賽事活動領跑，如今這樁喜事終於要成真了，王惠美也將於16日公布這項喜訊，也將掀起另一波高潮。

▲埔鹽順澤宮冠軍神帽國慶加碼4千頂。（圖／翻攝自埔鹽鄉長許文萍臉書）

請繼續往下閱讀...

▲凌晨3點就排隊。（圖／翻攝自許文萍臉書）

從9月8日艾登戴繡有「埔鹽順澤宮」的鴨舌帽在三鐵中奪得冠軍後，這頂進香帽成為追逐的焦點，有3百年歷史的順澤宮因此也在國際上大放光彩，由於要索取帽子的民眾非常的多，廟方也決定「只要登記就免費送」，沒想到短短的一星期登記人數超過4萬頂，使得廟方人員沒日沒夜的服務，忙到主委魏信顧吊點滴，才決定先喊卡，等帽子10月31日領完再做決定。

▲冠軍神帽預定超過4萬頂，廟方暫時停止索取。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲埔鹽順澤宮冠軍帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

王惠美也寫信給艾登，邀請他來彰化參加今年10月底到12月間，登場的彰化縣一年一度馬拉松嘉年華會，艾登答覆等明年結束東京奧運之後，希望能到順澤宮參訪。王縣長除了預祝他明年奧運勇奪佳績外，也將悉心規劃，希望屆時讓他有個難忘的彰化之旅。

▲冠軍神帽預定超過4萬頂，廟方暫時停止索取。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲埔鹽順澤宮要進香時要戴冠軍神帽。（圖／翻攝自順澤宮臉書）

彰化縣即將登場的7場馬拉松賽事分別為10月20日社頭織足盃超半程馬拉松、10月27日員林獅子盃路跑、11月3日二水馬拉松、11月10日田中馬拉松、11月17日鹿港馬拉松、11月24日樂活盃親子路跑活動、12月8日二林蕎麥花海公益路跑。

▲冠軍神帽預定超過4萬頂，廟方暫時停止索取。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲埔鹽順澤宮排隊領帽。（圖／記者唐詠絮翻攝）

如今艾登要到彰化要到彰化參加其中一場的馬拉松賽事，在國慶日當天提前被傳開，讓知悉的民眾喜出望外，有一說11月間，更有一說就在10月底的開幕式，就等王惠美親自宣布。

「即日起，我退出老化黨。」

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