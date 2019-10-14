轎車合歡山猛撞商旅　「車頭粉碎」目擊者嚇壞：我們差一點…

記者趙蔡州／綜合報導

這一次雙十4天的連續假期，許多民眾都開車上合歡山旅遊，但也因此出現了一些意外事件。一名網友就在臉書分享影片，內容是國慶日下午有一輛廂型車開車上山，結果在彎道被一輛轎車逆向高速猛撞，導致廂型車的輪軸歪掉，轎車則是左前方幾乎粉碎，警方直到晚上才成功排除情況。

原PO在臉書「爆料公社二社」上傳影片，車禍發生於10日下午3時許，地點在台14甲鳶峰附近路段。影片中一輛廂型車在車陣中依序前進，下一秒一輛黑色轎車就從左方高速撞了上來，強大的撞擊讓後方目擊者放聲尖叫，事後車內的乘客也心有餘悸說，「我們差一點點。」

▲轎車合歡山猛撞商旅，「車頭粉碎」目擊者嚇壞。（圖／翻攝自爆料公社）

南投縣仁愛警分局翠峰派出所員警也在影片下方透露，他們當時接獲報案後迅速前往現場，並依交通事故處理流程辦理，因為雙方車輛撞擊後輪軸歪掉皆無法移動，只能等待拖吊車上山協助救援，期間只剩下單向車道能夠通行，直到夜間才將事故車全數拖走。

影片分享後立刻引發網友熱烈討論，有人說「對向沒有VW扛住的話，轎車準備衝下山了，速度跟方向……完全沒有煞車」、「可憐了後面的來車，不知道要塞多久」、「不管轎車的車主在幹嘛，但一定沒有在看路」、「這是開到睡著了嗎」、「根本移動式神主牌。」

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