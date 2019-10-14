雲林斗南鎮里長因病逝世　12月進行補選

▲熱心為民服務的沈柏村（43歲，無黨籍），熱心地方公共事務不遺餘力，也是現任義警中隊中隊長，是里民心目中的好里長。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年8月甫獲雲林縣2019年特優里長並接受縣長張麗善公開表揚的斗南鎮中天里長沈柏村，不幸於10月11日因肝疾過世，而因沈柏村里長職務未屆滿2年，由雲林縣選委會初步決定，將於12月14日進行補選，12月24日就職。

熱心為民服務的沈柏村（43歲，無黨籍），是位熱心地方公共事務，也是現任斗南分局義警中隊中隊長，自103年12月擔任斗南鎮中天里第20屆里長起，對里內大小事務和里民居家安全均時刻關懷，榮獲獲斗南鎮公所推薦為108年度特優里長，並接受雲林縣政府公開表彰，連任第21屆里長任職9個月，卻不幸罹患肝硬化，9月25日住院診治後於10月11日晚上不治逝世。

▲斗南鎮中天里里長沈伯村（中）今年榮獲斗南鎮公所推薦為108年度特優里長，8月接受雲林縣長張麗善（左）、斗南鎮長沈輝勛（右）公開表彰。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗南鎮公所表示，沈柏村任職期間，幫助多位里民在困境中度過難關，而凡弱勢困苦里民核發證明文件，辦理獨居老人、身心障礙、兒少及特殊境遇婦女等弱勢族群的社會救助和福利服務均盡心協助，不遺餘力為里民打造一個理想美好的住居環境和溫馨家園。

斗南鎮公所民政課長李名機指出，中天里里長沈伯村此屆任職才9個月，卻因病不幸去世，其任期未屆滿2年，該里里長遺缺需進行補選，經縣選委未緊急開會研議，初步決定在11月1日至7日進補選公告，11月5－7日進行領表豋記，12月14日進行補選，10天後即12月24日就職，且依縣選委會正式公告為主。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【其他新聞】

►「讓專業的來！」接地氣、會做事 里長們現身相挺齊說讚！



► 罷韓里長被酸會連任嗎？她穿「溜之大吉」黑T現身回嗆：沒當選也沒關係

