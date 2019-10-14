違停再進化！車停分隔島前　秒衝出夜市收「昂貴停車單」　

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記者陳凱力／新竹報導

違規停車再進化！位於新竹縣竹北市華興重劃區的竹北夜市，每逢六、日都湧入不少民眾前往打牙祭，由於夜市附近並無停車場，因此每到周末，違規停車現象就非常嚴重。有網友拍下假期間停車停在中央分隔島的「違停再進化」照上傳《新竹爆料公社》，引發討論，該車主果然在不久後收到一張「昂貴的停車單」。



竹北分局指出，13日晚間10點多獲民眾通報，表示環北路五段附近竹北夜市旁，有一輛白色轎車違規停放在中央分隔島前，嚴重影響交通。員警獲報後立即前往取締，雖然車主看見警方取締，趕緊前往移車，只可惜為時已晚，只好忍痛收下600元罰單。



車主表示，車子是跟朋友借的，因為想逛夜市，但卻一直找不到車位，於是投機把直接停在中央分隔島前，沒想到才逛不久，就被開罰，林男收下這張「昂貴的停車單」後，也趕緊將車輛駛離。

▲有民眾將車停在中央分隔島前，遭到警方開罰。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）









警方呼籲，道路中央分隔島是供直行車轉入路口及迴轉之用，若隨意在該處停放汽機車，將妨害其他人車通行，竹北分局也將強勢執法，依《道路交通管理處罰條例》第56條第1項第5款予以取締告發，全力捍衛用路人之權益。

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