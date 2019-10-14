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不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

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記者陳家祥／台北報導

大巨蛋14日下午第7度闖關都審會。由於遠雄遲遲無法通過電腦模擬，還發生模擬測試到當機的狀況，北市府今天拋出解套方案，針對大巨蛋園區的避難壅塞點，建議部分一樓作為半戶外空間；對此，遠雄方經討論後，遠雄願意配合委員會建議，都審會主席、都發局長黃景茂裁示，原則上通過。

▲▼大巨蛋都審會。（圖／記者陳家祥攝）

▲大巨蛋都審會。（圖／記者陳家祥攝）

這次都審會開始不久，時代力量議員林亮君便爆料，遠雄模擬的「最佳情境」有「消失的2分鐘」，即災害發生到民眾真正離開座位，根據文獻應有平均1到2分鐘，因此民眾幾乎不可能在8分鐘完成離開座位席。

對此，遠雄代表、中台科技大學副教授徐一量表示，電腦模擬疏散的軟體已經將反應時間算進去，時間就是0到30秒；此外，以體育場館的壅塞點來說，是在座位區、樓梯入口、樓梯，民眾到樓梯入口後，場館還是有很大空間做避難，其實5到8分鐘就可以離開座位區，且大巨蛋內部空間設計相當充分，能讓民眾避難，也符合避難要求。

由於徐一量現場還稱市府的數據太極端，質疑「老師有時候會出錯題目」，引來簡舒培反嗆，「學生考試還怪老師出題太難？」當時8月29日都發局決議要把資料送給英國的軟體公司，結果在英國回信，稱都發局提供給的資料不足，只好用遠雄的，「我們今天到底在開什麼會？8月29日的要求，所有英國的回文大家都不了解，我們在開什麼？把人命開玩笑嗎？」

對於市府要求在壅塞點退縮，遠雄代表先不滿表示，市府想到什麼就要求什麼，「這樣的決議是不是就是最後決議？永無止盡的要求不知道要審到何年何月？」由於事關重大，遠雄建設總經理湯佳峰要求暫停會議，要進行討論。

隨後，湯佳峰與遠雄方代表返回會議室後表示，「就配合委員會」，但仍抱怨，一開始審查到現在已經做了很多讓步，安全跟合法性我們是主張的，還有一些數據量化的計算，才有得到電腦模擬這樣的結果。但湯也說，這樣的退縮只是一個概念，對外部的空間有優話的幫助，但對安全不是那麼相關。

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

接著黃景茂第一次裁示通過，引來現場議員簡舒培、林亮君不滿，趕忙上前發言。簡舒培表示，電腦模擬這麼多次的原因就是想看，遠雄在這6個情境發生的話要怎麼逃難，「結果現在矇著眼睛，把人多的地方淨空就好，這樣幹嘛開都審會？」淨空之後多了多少時間可以逃生避難？至少也需跑過模擬後再討論。

林亮君說，到底將這些轉角退縮後，有多少空間可以讓原本電腦模擬跑不出來的東西有機會跑出來？如果根本沒幫助的話幹嘛做這事情？如果今天要做退縮，難道不能大家都確認好退縮有沒有辦法解決現在面臨的困難？如果沒有，就回歸電腦模擬處理。

林亮君說，做了這麼多的事情就是要讓電腦模擬通過，退縮的提案也是希望解決目前的僵局，難道不能先請遠雄先確認一下，就放棄最差狀況的情境2，這是對公共安全非常不負責任的。

面對議員質疑，都發局表示，針對6個情境，相關模擬、公安基準等從剛才開會的簡報到現在已經表達非常清楚，我們充分尊重委員專業，該表達的都已經表達。接著黃景茂二度裁示，委員大致上有共識，「原則上還是通過」。

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