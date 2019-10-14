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48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

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▲▼立院教育委員會，立委陳學聖質疑政大校長不公開總統蔡英文畢業證書和論文影本。（圖／記者許展溢攝）

▲立院教育委員會，立委陳學聖質疑政大校長不公開總統蔡英文畢業證書和論文影本。（圖／記者許展溢攝）

記者陶本和／台北報導

針對總統蔡英文博士論文的議題，國民黨立委陳學聖14日詢問48位國立大學校長是否相信蔡英文畢業證書，有42位並未表態。對此，總統府晚間發出聲明表示，大學校長沒有義務配合政治作秀。

倫敦政經學院（LSE）已經以官方名義跳出來背書，但還是有質疑蔡英文博士論文與學歷的網友，持續在網路上提出疑點，指稱LSE的聲明並不是官方新聞區，論文也被所謂的律師指稱，論文有一稿多投等。

為此，陳學聖在立法院詢問48位國立大學校長，是否相信蔡英文畢業證書，並要求舉手，而在座有42位校正並未表態，引起外界議論。對此，總統府晚間發出聲明強調，這件事唯一值得問的學校，就是LSE，其他只是沒有意義的政治操作，大學校長也沒有義務配合政治作秀。

總統府表示，國民黨公然在立法院，於審查國立大學校務基金時，拿一個假新聞，要大學校長做政治表態，這是傷害學術自由的政治審查、政治勒索，也是陳學聖在羞辱自己的立委職權。

▼立院教育委員會，立委陳學聖質疑政大校長不公開總統蔡英文畢業證書和論文影本。（圖／記者許展溢攝）

▲▼立院教育委員會，立委陳學聖質疑政大校長不公開總統蔡英文畢業證書和論文影本。（圖／記者許展溢攝）

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