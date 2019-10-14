健身器材旺季帶動　岱宇9月營收月增16％

▲岱宇旗下體育品牌。（圖／岱宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

岱宇（1598）今（14）日公布9月合併營收新台幣5億元，較上月的4.3億元成長16.4％；累計今年前9月合併營收為新台幣41.7億元，較去年同期成長5.7％。

岱宇表示，受惠健身器材產業傳統出貨旺季，雖然去年同期SOLE品牌產品改款受北美主要通路客戶DICK’S提前拉貨墊高比較基期，使得9月營收較去年同期減少，但是目前已計畫第4季初SOLE品牌推出新款家用健身器材產品。

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同時，岱宇表示，聚焦大眾家用健身器材市場XTERRA品牌新款中低階跑步機、健身車及划船器等產品推出，獲主要客戶Amazon備貨需求強勁，不僅9月出貨台數超過14,000台，單月出貨更逼近2018年全年水準，凸顯XTERRA品牌良好品牌知名度、高性價比優勢。

岱宇指出，集團持續深化歐、美地區銷售表現，並積極拓展亞洲地區接單動能，期望在家用、商用健身器材與醫療復健領域皆有斬獲，包括今年打入加拿大地區Walmart、Costco等大型實體連鎖通路客戶，以及Amazon電商平台等，挹注加拿大地區每月銷售表現持年成長態勢。

此外，岱宇專注於大健康產業發展趨勢，10月攜手常州中進醫療集團、日本慶生會集團於上海地區成立明心厚生健康促進中心，強強聯手打造國際一流康復中心，憑藉岱宇及常州中進醫療集團擁有專業醫療與復健健身設備產品線，以及日本慶生會集團專業物理治療師團隊，提供專業整體評估建議擬定客製化康復解決方案。