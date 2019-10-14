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詐騙老招竟管用！假檢稱「涉嫌恐嚇取財」　她慘被騙130萬

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▲詐騙。（示意圖／達志影像）

▲林女2014年間遭詐騙集團以假冒檢察官手法詐得130萬元（圖／取自達志示意圖，本案無關）

記者廖安莘／彰化報導

台中市一名林姓女子，2014年間遭詐騙集團以假冒檢察官手法詐得130萬元。而楊姓主謀在東窗事發後逃逸，因此林女無法求償。彰化地院審查時，楊男否認犯行，但依據車手頭曾男供詞，認定楊男為集團成員之一，因此判應連帶賠償130萬元，可上訴。

判決指出，車手曾男、藍男2014年間加入由楊男組成的詐騙集團，以冒用政府機關及公務員名義實施詐術。2人先後於同年12月25日及26日，撥打電話給林女，並假冒檢察官，向她佯稱因涉嫌恐嚇取財案件，要求交付130萬元。林女受騙後，分別前往銀行各提領65萬元現金，並與車手藍男相約在住處，將130萬元交給他。

事後，林女發現上當受騙，心有不甘，因此向藍男求償，卻發現他無財產可查封，而詐騙集團首腦楊男則在東窗事發後逃逸，林女根本求償無門。

彰化地院審理時，曾男供稱，楊男是他的老闆，透過友人認識，他曾說加入詐騙集團工作很簡單，只是北上向被害人收錢，不用涉及電話詐騙。因此法官認定楊男為詐騙集團成員，以冒用公務員執行職務方式，施用詐術使林婦陷於錯誤，交付130萬元給詐騙集團成員，已構成共同侵權行為，楊男與藍男、曾男對於林婦遭受損害的130萬元，應負連帶賠償責任。

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