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原住民文學轉型正義！「行動博物館」讓部落下一代「不害怕想起來」

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▲▼ 原住民文學轉型正義！「行動博物館」讓部落下一代「不害怕想起來」（圖／國家人權博物館）

▲ 原住民文學轉型正義！透過「行動博物館」深入部落，讓原住民朋友和下一代認識自己的祖先捍衛人權的意志與行動。（圖／國家人權博物館提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

《返校》台詞「你是忘記了，還是害怕想起來？」成為白色恐怖議題的代表，事實上在各族群都曾經歷那些年的恐懼。國家人權博物館舉行「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」行動推廣計畫，將以「行動博物館」的概念，深入原住民族部落、學校、教會等團體展示，展覽藉由原住民的書寫來表達對自己文化的認識，也讓原住民朋友及下一代子孫，認識自己的祖先捍衛人權的意志與行動，不怕忘記。

為推廣原住民族轉型正義，去年國家人權博物館與國立臺灣文學館合辦「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」，一方面從原住民作家的書寫「原音」，瞭解原住民族面對文化主體性，族群存在、同化與轉型正義等議題，重現原住民族對土地的熱愛以及回歸原鄉的深切盼望。

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另一方面則呈現戒嚴時期遭受國家暴力對待的原住民菁英，隨著檔案、文獻的出土與研究，恢復名譽，逐漸朝轉型正義的目標前行。

▲▼ 原住民文學轉型正義！「行動博物館」讓部落下一代「不害怕想起來」（圖／國家人權博物館）

▲「行動博物館」展覽歡迎部落申請。

基於「原音重現：原住民族文學轉型正義特展」所引發的轉型正義思考，需要拓展更多元思維與參與，國家人權博物館將以「行動博物館」的概念，將此特展重製、轉化為精鏈、輕巧、便於卸佈展的形式，深入原住民族之原鄉部落、學校、教會等原民團體進行展示，並結合策展地點的人權議題，深化原有展覽的內容。

即日起，邀請有意參與「行動博物館」推廣計畫的原住民族團體，在今（2019）年11月20日前提出申請，相關申請資訊請至國家人權博物館官網 (https://www.nhrm.gov.tw/)最新消息查詢。

此計畫的第一場開幕場與玉山神學院合作，10月14日至12月19日之間，每週一至週日9時至下午5時，在玉山神學院原住民文化圖書館（玉神會館二樓）展出。除了特展之外，後續將結合在地的太魯閣族，辦理太魯閣族人權議題的推廣活動。

國家人權博物館副館長張嬋娟表示，這個展覽是藉由原住民的書寫，表達對自己文化的認識，希望將這樣的展覽內容帶回部落，讓原住民朋友及下一代子孫，認識自己的祖先捍衛人權的意志與行動，並爭取族群間的理解，讓原住民族轉型正義往前走。

▲▼ 原住民文學轉型正義！「行動博物館」讓部落下一代「不害怕想起來」（圖／國家人權博物館）

▲原民會汪明輝副主委(左3)、國家人權博物館張嬋娟副館長(右2)、玉山神學院Walis Ukan副院長(左4)及原住民族轉型正義委員會委員帖喇．尤道委員(右1)等貴賓參與。

原住民委員會汪明輝副主委表示，過去白恐、同化、殖民的歷史太過強大，需要時間才能轉型，人權、人的尊嚴、傳統知識、文化都遺失了，原住民族的轉型正義必須靠很多單位共同來達成，必須讓部落知道我們過去不知道的歷史，現在必須讓部落、更多族人知道，加速轉型正義的進行。
 
而原住民族轉型正義委員會帖喇．尤道委員表示，原住民族的教育目的是讓原住民認同自己的文化、語言，同時具備現代化的生活技能原住民族的集體文化、歷史不只是讓原住民知道，也要讓社會大眾了解， 讓原住民族轉型正義落實在全臺灣的土地上。

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