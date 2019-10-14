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當兵當不完了！攻擊直升機「閱兵典禮」低空飛行　吹翻長官觀禮台

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▲▼印尼Mi-35P攻擊直升機，超低空飛行吹翻觀禮台。（圖／翻攝自Sukhoi Su-57 frazor twitter）

▲印尼Mi-35P攻擊直升機，超低空飛行吹翻觀禮台。（圖／翻攝自Sukhoi Su-57 frazor twitter）

記者林彥臣／綜合報導

閱兵典禮是向國內民眾甚至是向全世界展現自己國家軍容壯盛的重要時刻，但是如果直升機參加閱兵時，把坐滿長官與重要賓客的觀禮台給吹翻，可就威風不起來了！日前在印尼就發生了Mi-35P攻擊直升機吹翻閱兵典禮觀禮台的事件，被現場觀禮的來賓拍下，在網路上引發討論。

10月5日印尼舉行建軍74周年閱兵時，一架Mi-35P攻擊直升機超低空飛過主觀禮台，只見觀禮台兩旁的看板被螺旋槳捲起的強大氣流給吹翻，並捲起一片飛沙走石，台上的長官、賓客也紛紛走避，所幸最後只是虛驚一場，沒有因此造成傷亡。

《噴射戰機世界》（Fighter Jets World）報導指出，Mi-35P攻擊直升機的機組人員表示，受到電影《捍衛戰士》（Top Gun）的啟發，想給現場來賓留下深刻的印象，才會想要超低空飛行，但是沒有掌握好適當高度，才會導致這次意外，不過當發現地上狀況不對勁時，就立刻拉高飛行高度才沒有導致意外擴大，讓閱兵典禮繼續順利進行。

Mi-35P攻擊直升機由俄羅斯「米爾設計局」研發的縱列雙座攻擊直昇機，
也就是Mi-24雌鹿直升機的外銷版，搭載GSH-30K的30mm機炮與250枚炮彈，兩翼還可攜帶16枚9M120「衝鋒」反坦克飛彈與對地火箭。目前Mi-35P攻擊直升機主要的使用國家為印尼、捷克、賽普勒斯、斯里蘭卡、委內瑞拉。

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