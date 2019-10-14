　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

華航停售免稅菸6個月原因曝光！海關出重手　每班出境飛機菸酒都要申報

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼華航Airbus A330-300 編號B18307客機。（圖／記者湯興漢攝）

▲華航客機。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

由於國安人員利用總統專機，走私萬條香菸，海關對於華航的管理再強化！台北關對於華航要求，每班飛機出去時的菸酒都要逐班申報（每班上機的菸酒都要跟海關申報），施行時間即日起6個月，使華航宣布，今（14）日起停售免稅菸。

華航表示，原本機上免稅品販售是依《保稅倉庫設立及管理辦法》第32條第2項規範來辦理，但接獲台北關通知，要求菸品需要依一般貨物出口通關作業來做申報，不適用該條文。因華航需要修改作業方式，才暫停銷售免稅菸6個月。

請繼續往下閱讀...

台北關解釋，原本保稅倉庫上機的免稅菸品，因為各航空公司每日往來的班機眾多，所以海關都會尊重航空公司整單申報，也就是只要申報一天出、入境的班機上機的免稅菸酒的量即可。

但是因為華航以及人員涉案甚深，涉入國安人員私菸案情形嚴重、顯見華航管理鬆散，所以台北關要求，華航的免稅菸酒上機要逐班申報（以出境為主），華航一天大約75班，每班上機的菸酒都要逐班申報，提供海關查驗、放行。海關表示，要求華航逐班申報，確實會增加華航的行政成本，報關程序也會變得比較複雜。

台北關表示，即日起開始逐班申報實施6個月，關務署觀察華航的改善情形，如果6個月後改善情形還不理想，逐班申報的要求還要再延長。

針對華航今日宣布暫停銷售免稅菸，台北關澄清，沒有對華航進行任何處分，只是期望華航加強免稅菸品的管理，停售免稅菸品是華航自己的決定。

ET快訊
勞動部開罰Uber Eats、熊貓「金額曝光」！平台與外送員
雪莉最後身影曝光！輕生前一天還在拍廣告「瞇眼露齒燦笑」
畫面曝光！新莊熊貓外送員遭闖紅燈休旅車「撞飛騰空翻一圈」　民
諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　3學者獲獎
雪莉鏡頭前淚崩：我被愛過也傷害過！深夜開直播「1萬人看她哭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

黃國昌質疑何壽川「銀行金庫當自己家」 永豐：提款人都有簽提款單

健身器材旺季帶動　岱宇9月營收月增16％

尹衍樑接手南山9年「大小問題連環爆」　上市之路遙遙無期

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰！最高可罰175萬元

華航停售免稅菸6個月原因曝光！海關出重手　每班出境飛機菸酒都要申報

力晶旗下力積電完成現金增資　10/18發行、11/13舉行臨股會

金管會出招！　中小企業靠繳水電紀錄向銀行借錢更容易

iPhone新機給力！可成9月營收突破百億　Q3營收季增七成　

影／2020年房市將回春？達人提醒：買房跟買廠辦不一樣　要依整體市況做判斷

台灣想爭香港金融中心有3劣勢　顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

健身器材旺季帶動　岱宇9月營收月增16％

尹衍樑接手南山9年「大小問題連環爆」　上市之路遙遙無期

勞動部認定Foodpanda、Uber Eats與外送員為雇傭關係　將依法開罰！最高可罰175萬元

華航停售免稅菸6個月原因曝光！海關出重手　每班出境飛機菸酒都要申報

力晶旗下力積電完成現金增資　10/18發行、11/13舉行臨股會

金管會出招！　中小企業靠繳水電紀錄向銀行借錢更容易

iPhone新機給力！可成9月營收突破百億　Q3營收季增七成　

影／2020年房市將回春？達人提醒：買房跟買廠辦不一樣　要依整體市況做判斷

台灣想爭香港金融中心有3劣勢　顧立雄：年底前打通OBU、DBU渠道

台股大漲176.99點站上萬一大關　台積電市值再創史上新高

友情比愛情珍貴！盤點演藝圈5組好友「你一定也有這樣的朋友」

愛犬走失12年飼主「天天到收容所問」　終在1600KM外相聚

月經少喝茶！營養師曝「減輕下腹轟炸」飲食攻略...大姨媽必痛千萬要看

中職／很燙手！　統一獅6年換6位總教練

包裹來了快去拿！　拉拉燦笑搖電臀...秒懂狂奔搶「收貨」

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

世足資格賽／陳浩瑋旅外3月還未進球仍適應　有機會想踢全運會

柯佳嬿《想見你》穿越1998年　「小鮮肉」施柏宇尷尬：我才2歲

外送平台讓生意爆紅？業者親揭殘酷真相「根本做白工」：自己請外送員就好

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

財經熱門新聞

0.28再現！日圓現鈔逾5個月來最便宜

你達標了嗎？　主計總處：35歲以下年均所得達54萬創歷史新高

不要把錢傻放定存　70歲阿伯只翻股市總覽年賺9%

台灣珍奶原料霸主承恩新廠落成　插旗全球60國再搶攻非洲市場

死了2外送員後...勞長：今起7大平台勞檢

加油站搶行動支付商機

韓國瑜批能源政策　經長沈榮津：台灣不缺電已經是常態

永豐銀弊端！下班後提領何壽川保釋金

一年只買股2次　70歲阿伯賺進百坪樓中樓

富比士2019百大數位公司公布　台積電、鴻海上榜

電子三雄齊漲　台股大漲逾140點...再次突破「萬一」關卡

加油稍等！油價連三降　中油宣布汽、柴油價格調降0.1元

郵局不能領200元了！中獎發票來這11家

美元匯價創4月中以來新低　換新台幣5萬多賺1200元台幣

更多熱門

相關新聞

飛機高空中「加油線斷裂」！爸：想過關電源降落

來自加拿大的爸爸米勒（Devin Miller）日前帶著兩個小孩跟妻子，一同駕駛一架小飛機，不過就在高空當中，飛機油門的加油線卻意外斷裂；幸虧當時全機4人都非常鎮定，米勒更在這危急的情況中保持冷靜，透過無線電向地面通報緊急狀況，最後在全油門的狀況下緊急降落成功，而當時的影片也被這名爸爸放到YouTube上，引起大家的討論。

華航全航線航班停售免稅菸6個月

節能家電退稅款何時拿到？　3方式查詢

節能家電退貨物稅　47萬台已經受惠

不動產買賣　土增稅百萬稅額大單逾7百件

關鍵字：

私菸案運輸工具航空公司飛機海關財政部華航停售免稅菸

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面