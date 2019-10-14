華航停售免稅菸6個月原因曝光！海關出重手　每班出境飛機菸酒都要申報

▲華航客機。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳靜君／台北報導

由於國安人員利用總統專機，走私萬條香菸，海關對於華航的管理再強化！台北關對於華航要求，每班飛機出去時的菸酒都要逐班申報（每班上機的菸酒都要跟海關申報），施行時間即日起6個月，使華航宣布，今（14）日起停售免稅菸。

華航表示，原本機上免稅品販售是依《保稅倉庫設立及管理辦法》第32條第2項規範來辦理，但接獲台北關通知，要求菸品需要依一般貨物出口通關作業來做申報，不適用該條文。因華航需要修改作業方式，才暫停銷售免稅菸6個月。

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台北關解釋，原本保稅倉庫上機的免稅菸品，因為各航空公司每日往來的班機眾多，所以海關都會尊重航空公司整單申報，也就是只要申報一天出、入境的班機上機的免稅菸酒的量即可。

但是因為華航以及人員涉案甚深，涉入國安人員私菸案情形嚴重、顯見華航管理鬆散，所以台北關要求，華航的免稅菸酒上機要逐班申報（以出境為主），華航一天大約75班，每班上機的菸酒都要逐班申報，提供海關查驗、放行。海關表示，要求華航逐班申報，確實會增加華航的行政成本，報關程序也會變得比較複雜。

台北關表示，即日起開始逐班申報實施6個月，關務署觀察華航的改善情形，如果6個月後改善情形還不理想，逐班申報的要求還要再延長。

針對華航今日宣布暫停銷售免稅菸，台北關澄清，沒有對華航進行任何處分，只是期望華航加強免稅菸品的管理，停售免稅菸品是華航自己的決定。