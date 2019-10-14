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登山客獨攀宜蘭南澳古道　他「發奇想抄捷徑」…結果迷路了！

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▲▼經兩天搜求，搜求人員14日找到逕自抄捷徑回程在南澳古道山區迷失方向李姓登山客家（上圖中）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼經兩天搜救，隊員14日找到逕自抄捷徑迷失南澳古道山區李姓登山客（上圖中）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

GG了！獨攀宜蘭南澳古道迷途，13日宜蘭李姓登山客獨自一人，由宜蘭南澳古道登山口入山前往飯包山，卻於13日13時，因未照路線登山，逕自抄捷徑在回程迷失方向，搜救人員克服山區訊號不良通話斷斷續續，14日13時30分許，找到人，李男手腳些微割傷但平安，預計14日18傍晚下山。

▲▼經兩天搜求，搜求人員14日找到逕自抄捷徑回程在南澳古道山區迷失方向李姓登山客家（上圖中）。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

蘇澳分局武塔派出所13日13時10分，獲案李姓登山客一人前往南澳古道登山健行，途中未照路線登山逕自抄捷徑，於山區迷路走失，立即派遣副所長葉正文、警員劉世駿立即前往救援，因山區訊號不良通話斷斷續續，透過手機定位得知李男已在較深山區的飯包山附近。

13日17時10分許，搜救人員10多人，自金洋後山南澳古道登山口進入，徒步登山1.3公里處後，再左轉繼續往飯包山深入山區，行走近6小時，透過李男之座標位置，估計尚需約3小時路程才能抵達，南澳消防分隊小隊長葉勝福評估攜帶之水、口糧等已快用盡，且時值深夜山區路況懸崖高低落差大，為考量安全性，搜救人員決定於13日23時30分暫時停搜返回駐地。

而武塔所副所長葉正文並以電話要李男安心等待救援，搜救人員於隔14日6時再山區救援，最後在14日13時30分，在南區83林班地稜線，與李男會合，李男手腳些微割傷但平安，搜救人員預計14日傍晚可將人救下下山。

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