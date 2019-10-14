李余典女兒以民眾黨參選叫陣　余天：改列不分區非事實！以團結為考量

▲民進黨三重區立委余天。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市議員李余典的女兒李旻蔚14日對外透露，可能以民眾黨身份參選三重區立委，挑戰父親同黨的現任立委余天。對此，余天下午表示，李余典一直是他很尊敬的同志，身為民進黨員都有共識，一定要守護台灣民主，以團結勝選為考量。

在李旻蔚參選立委的同時，也外傳余天可能轉列民進黨不分區。對此，余天透過辦公室發表聲明，強調這是子虛烏有，不是事實，民進黨一直以來都有一定的民主機制，豈是可以憑著個人意志私相授受任何位置。

余天表示，三重立委補選時，黨在第一時間的確有找他談參選意願，那時他只說「給年輕人機會，希望黨能找出最適合的人選」，不過沒有多久，黨經過評估最後徵召他，最後他用「勇敢承擔」打贏勝選。

余天強調，在補選完經過一週後，三重又被宣布要初選，他自己是得到5萬6888票的選民支持立委，於情於理他都需要對三重盡他最大的責任，所以初選夜不能逃避，依循民進黨選舉規則按部就班，與初選對手李余典進行君子之爭。

余天說，三重一直以來都是艱困選區，2020年這一仗，身為民進黨的成員都應該有共識，一定要守護台灣民主，愛護台灣人，以團結勝選為考量。

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