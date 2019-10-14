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尹衍樑接手南山9年「大小問題連環爆」　上市之路遙遙無期

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潤泰集團,尹衍樑（圖／路透社）

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

尹衍樑自2011年1月接手南山人壽，隔月就爆出與陸資互動密切，最後只好和金管會承諾「南山這10年內不會賣」，才暫時平息風波，但金管會開出了7大條件，就像是下了緊箍咒。仔細檢視這近9年時間，尹衍樑與南山大小爭議連環爆，上市之路似乎遙遙無期。

當年金管會為了避免尹衍樑藉由股票掛牌，要求他承諾至少會經營南山10年以上，但沒有提到「不准南山上市」，只是尹衍樑若真的要在10年內上市南山，潤成至少也要維持51%的控制性持股，不得轉移經營權。於是尹衍樑後來另尋方法，打算吃下中信金來「借殼上市」，還訂出了兆豐金、彰銀、南山地「三合一計畫」，不過，最後都沒有如願進行。

請繼續往下閱讀...

事實上，自從尹衍樑接手南山後，大大小小的問題就不斷傳出。2014年南山實施大規模裁員，有225名員工遭裁撤，引發工會不滿，頻頻至金管會陳情，呼籲尹衍樑重視勞資雙方的爭議，但這項問題直到2018年仍未解決。南山人壽在2015年至2018年短短3年間被開出12張罰單，主因都和違法壓榨勞工有關，如不符規定延長工時、未經工會同意要求勞工加班等。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者湯興漢攝）

此外，尹衍樑和兆豐金控前董座蔡友才是商場上關係密切的盟友，但這也導致他在2016年被捲入了兆豐銀行海外洗錢案，遭到檢方約談。

到了2018年9月10日，南山人壽花費4年、斥資百億元研發的新系統「境界成就計畫」正式上線，卻在1個月內不斷傳出嚴重影響保戶權益的事件，從保費扣款到理賠一團亂，甚至出現出錯帳、客戶重複扣款等離譜情事，被金管會下令必須立即改善，否則將裁以重罰，此事也重挫南山形象。

「南山境界之亂」延燒1年多，上月超過百位的南山工會保戶和業務員到金管會抗議。南山工會理事長嚴慶龍表示，為了改善系統這1年來大大小小的問題，內勤人員時常超時加班，導致保單、理賠費用的作業出現疏失，所以業務員為了維護保戶權益，必須四處奔走、溝通。

由於南山資方與工會關係多年來都沒改善，再加上後來境界系統的重傷，使得南山上市之路更加困難。據了解，現在南山人壽最大個人股東是杜英宗，持股3.25%，若能成功上市他和尹衍樑將會是最大受惠者，但以目前情況來看，這會是一條遙遙無期的漫漫長路。

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