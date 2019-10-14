飛機成「行動畫布」　台裔女藝術家牟宗瑋讓世界看見台灣

▲牟宗瑋所設計的波音757客機。（圖／翻攝自Facebook／牟宗瑋）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年2月由美國聯合航空為女性藝術家所舉辦的「Her Art Here」競賽，是以加利福尼亞州為主題的機身彩繪競賽，來自台灣的藝術家牟宗瑋，以白色為底，上頭彩繪著海灘、太陽眼鏡、棕梠樹和金門大橋等元素的設計奪得冠軍。

牟宗瑋在台灣成長，14年前移居美國，這次參加「Her Art Here」獲勝，臉書PO上彩繪機身的實體照，並與舊金山台北經濟文化辦事處處長鍾麟合照。牟宗瑋這次的設計聯合航空耗時17天，10種顏色，250加侖以上的油漆將牟宗瑋的設計實現在波音757上，未來這彩繪班機平均每年將飛航476個班次，讓各地的遊客看見台灣之光。

▲牟宗瑋(右)與舊金山台北經濟文化辦事處處長鍾麟合影。（圖／翻攝自Facebook／牟宗瑋）

「Her Art Here」競賽的宗旨是在尋找與提升女性藝術家的代表性，讓他們的作品有機會被看見，根據美國國家女性藝術博物館統計，現代的藝術家有51%是女性，但在博物館展出的藝術品卻不到13%，這次聯合航空舉辦「Her Art Here」機身彩繪競賽，將她們的設計畫在飛機上，平均每年可以飛航476個班次，257萬公里的飛行里程，讓女性藝術家的作品可以被全世界看見。