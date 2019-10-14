外送平台讓生意爆紅？業者親揭殘酷真相「根本做白工」：自己請外送員就好

▲外送平台近期替台灣帶來新的消費模式。（合成圖／記者劉維榛攝、讀者提供）



記者柯振中／採訪報導

台灣近日接連發生2起外送員工作時遭撞死的意外，引起社會各界關注，隨後有餐廳老闆出面表示，與平台合作有不少難處，不如自己花錢請外送員，這樣不但省成本，也相對安全，同時還能給員工應有的保障。

一名29歲的馬姓Foodpanda外送員10日晚間在桃園送餐時，與小貨車發生擦撞，噴飛到一旁的騎樓身亡，引起軒然大波，沒想到事情才隔短短3天，13日晚間又有1名Uber Eats在白齡橋下發生意外，送醫後仍沒有搶回性命。意外發生後，2間外送平台都在第一時間跳出來說明，會給家屬「必要的幫助」。不過這些必要的幫助究竟是什麼？平台沒有正面回應。

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事實上，foodpanda早前曾說，有替正職員工加保勞健保、基本車險，但馬姓員工身亡後，該公司的公關指出，公司與外送員間是「承攬關係」而非「僱傭關係」，因此沒有替員工加入勞健保；Uber Eats則沒有替員工加保保險，僅有少數地區的合作貨運業者會替旗下外送員加保雇主補償險。

▼外送員雖然薪水不錯，但同時面臨高風險。（圖／記者黃士原攝）



一名沒有加入外送平台的餐廳業者14日向《ETtoday新聞雲》的記者說明，目前加入外送平台，餐點被平台抽取的傭金至少從35％起跳，扣掉店租、水電、人士與食材等成本，那麼外送平台派的餐點等於是做白工，不如自己請外送員。

這名餐廳業者說到，比起外送平台，自己雇用外送員比較符合成本，給出的保障也相對較高，不但會替員工保最高級距的勞健保，還會加保意外險、車險、團險等保險，至少在發生意外時，能夠派上用場。

另一名有與外送平台合作的甜甜圈業者則說，由於他們是早期加入，被抽走的利潤比較少，但也有30％；App使用時，有時候會出現外送員實際抵達時間與顯示時間不符的情況，例如App上顯示10分鐘，但外送員過了2分鐘就到了。

▼餐廳業者實際出面分析與外送平台合作的利弊。（圖／記者林敬旻攝）



業者同時也表明，跟外送平台合作，主要不是為了賺錢，是想要透過平台的知名度，把店推廣出去，讓客人吃出口碑，以後就會有客人慕名而來了。

此外，有飲料店業者說到，自雇外送員有不少好處，平常沒單的時候就在店裡當人力，遇到外送單時，再以每趟8到20元不等的津貼，讓外送員出去送飲料，這樣一來不但不會有人力閒置的問題，也能給員工應有的保障。

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