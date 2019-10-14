「蔡英文是強力母雞」　卓榮泰酸韓：到處趴趴走下戰帖不知所云

▲民進黨主席卓榮泰。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者陶本和／台北報導

針對2020大選，民進黨主席卓榮泰14日表示，總統蔡英文是強力母雞，率領立法委員參選人作戰，對手也是盡職的參選人，各有不同，但不能到處趴趴走下戰帖、不知所云，所以希望可以是君子之爭的正面選舉。

卓榮泰下午前往新北樹林替民進黨立委蘇巧慧輔選幹部加油，在受訪時表示，蔡英文是最強的母雞，而自己是政黨負責人，會盡力輔選，至於國民黨當然也會有母雞，也很努力但各有不同。

卓榮泰也不忘暗酸，兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團，要求兩岸政策辯論一事。他說，對手是盡責的參選人，希望參選人正面選舉，不要去下戰帖說些不知所云的話，選舉應該要看誰有助於國家主權。

接著現場有記者追問，是否會覺得對手是「鬥雞」，不是母雞？卓榮泰則笑說，對手是盡責的參選人，如果隨便說是鬥雞，明天媒體又要大篇幅報導了。

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