傳港府再引《緊急法》　港媒：林鄭隨時授權警隊一哥組「特別任務警察」

▲香港政府日前才引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》條例，引起港人反彈。（圖／路透社，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

香港特首林鄭月娥在10月初引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》條例，引發各界反彈，有港媒引述消息指出，政府正在研究再次引用《緊急法》或《公安條例》第40條，讓行政長官可以隨時授權警務處處長，以書面方式委任各紀律部隊任何意願者為「特別任務警察」（special constable）。

據《星島日報》引述消息報導指出，香港警隊整體雖然有3萬人，但實際可上最前線抗暴的人手卻不足1萬人，加上還要輪班，根本無法進一步應對混亂。而港府正在研究直接向其他紀律部隊的自願者擔任特別警務的工作，可以協助港警進行非前線的工作。

報導稱，港府考慮將引用《緊急法》或《公安條例》第40條，由特首隨時藉命令授權警務處處長，以書面方式委任消防處、入境處、海關、懲教署等部隊的自願者為「特別任務警察」，並執行警務處處長發出的工作指令，如押解等非前線工作。

報導還說，這群「特別任務警察」獲委任期間的職責、權力、保障及豁免權都與警察相同，並須遵從警隊「一哥」向其作出的所有命令，且任期要由特首決定。此措施向其他紀律部隊臨時借用的人手，由於已經受過訓練，加上也有執法經驗，甚至有相關裝備，相信有能力可以協助特定的工作，但是前提是「不可硬來，要同事自願轉做」。

對此，警務處副處長鄧炳強表示，過去4個月沒有引用相關條例，指有任何可以幫助警方有效執法的措施，均應該考慮及值得研究，「不會排除任何情況」。

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