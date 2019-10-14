綠議員質疑每天50萬人次參觀燈會怎消化　中市府：鐵路加接駁

▲市議員江肇國（右2）等人質疑市府無法有效疏解燈會人潮。（圖／議員江肇國提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府明年將舉辦2020台灣燈會，主展區規劃在原花博后里園區，預估將湧入1千5百萬參觀人次，交通接駁將是成敗關鍵，議員江肇國等人14日質疑，接駁路線以及接駁車輛少等問題，都可能讓遊客到天亮才能回到家，市府交通局長葉昭甫則說，會以「鐵路加接駁」，加上管制與分流，有效疏解人潮。

▲葉昭甫認為，會以鐵路加接駁方式疏解交通。（圖／台中市政府提供）

台中市議會14日召開定期會，針對「2020台灣燈會籌備情形及交通規劃」等專案報告進行討論，市議員陳淑華、江肇國、邱素貞、林德宇等人都提出看法。

江肇國表示，台灣燈會預估吸引1千5百萬參觀人次，若以后里主燈區8百萬人次為例，16天展期要消化8百萬人次，平均每天有50萬人次進出園區，若推估有40萬人次需搭乘接駁車前往，以單台遊覽車40個座位估算，每天要1萬輛車次入場、1萬車次出場。

江說，台中花博平均每天5萬餘人次入園，比起燈會50萬人次，若是以目前交通局的規劃路線，根本不可能承載這麼大的運輸量，不禁令人擔心，民眾要參觀燈會，會不會發生「熄燈才到場，天亮才回家」的窘境。

林德宇說，晚上來台中逛花燈，那白天要看什麼，從市府目前的規劃，顯然交通局及觀光局並沒有做整合思考，因此他建議在霧峰省議會園區設置接駁站，吸引更多順道來霧峰一日輕旅行，體驗省議會園區及議政博物館的遊客。

葉昭甫表示，燈會接駁考量庶民經濟、夜間辨識與人潮尖峰集中等3個特點，與花博活動屬性明顯不同，市府針對提供高鐵、台鐵及公車等大眾運輸的搭乘建議，展區外圍也規劃停車場，此外，也規劃市區及停車場接駁，快速疏解大量人潮。