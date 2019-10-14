　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

綠議員質疑每天50萬人次參觀燈會怎消化　中市府：鐵路加接駁

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲市議員擔心市政府的交通運輸計劃無法疏解龐大人潮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員江肇國（右2）等人質疑市府無法有效疏解燈會人潮。（圖／議員江肇國提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府明年將舉辦2020台灣燈會，主展區規劃在原花博后里園區，預估將湧入1千5百萬參觀人次，交通接駁將是成敗關鍵，議員江肇國等人14日質疑，接駁路線以及接駁車輛少等問題，都可能讓遊客到天亮才能回到家，市府交通局長葉昭甫則說，會以「鐵路加接駁」，加上管制與分流，有效疏解人潮。

▲市議員擔心市政府的交通運輸計劃無法疏解龐大人潮。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲葉昭甫認為，會以鐵路加接駁方式疏解交通。（圖／台中市政府提供）

台中市議會14日召開定期會，針對「2020台灣燈會籌備情形及交通規劃」等專案報告進行討論，市議員陳淑華、江肇國、邱素貞、林德宇等人都提出看法。

江肇國表示，台灣燈會預估吸引1千5百萬參觀人次，若以后里主燈區8百萬人次為例，16天展期要消化8百萬人次，平均每天有50萬人次進出園區，若推估有40萬人次需搭乘接駁車前往，以單台遊覽車40個座位估算，每天要1萬輛車次入場、1萬車次出場。

江說，台中花博平均每天5萬餘人次入園，比起燈會50萬人次，若是以目前交通局的規劃路線，根本不可能承載這麼大的運輸量，不禁令人擔心，民眾要參觀燈會，會不會發生「熄燈才到場，天亮才回家」的窘境。

林德宇說，晚上來台中逛花燈，那白天要看什麼，從市府目前的規劃，顯然交通局及觀光局並沒有做整合思考，因此他建議在霧峰省議會園區設置接駁站，吸引更多順道來霧峰一日輕旅行，體驗省議會園區及議政博物館的遊客。

葉昭甫表示，燈會接駁考量庶民經濟、夜間辨識與人潮尖峰集中等3個特點，與花博活動屬性明顯不同，市府針對提供高鐵、台鐵及公車等大眾運輸的搭乘建議，展區外圍也規劃停車場，此外，也規劃市區及停車場接駁，快速疏解大量人潮。

ET快訊
勞動部認定熊貓、Uber Eats與外送員為僱傭關係　將開罰
雪莉最後身影曝光！輕生前一天還在拍廣告「瞇眼露齒燦笑」
畫面曝光！新莊熊貓外送員遭闖紅燈休旅車「撞飛騰空翻一圈」　民
諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　3學者獲獎
雪莉鏡頭前淚崩：我被愛過也傷害過！深夜開直播「1萬人看她哭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

綠議員質疑每天50萬人次參觀燈會怎消化　中市府：鐵路加接駁

假冒親人詐騙　麻豆警當場逮捕詐欺車手

｢我在超級南」拍照上傳　有機會拿卡列拉斯＆迪士尼音樂會門票

原鄉部落宛如小型高齡化縮影　恆警重視長者行的安全強力宣導

原鄉賄選「不名譽」被拒參加親友婚禮　屏檢反賄影片暖心訴求

倉庫惡火沖天　台南市環保局全程監控空污狀況

「讓專業的來！」接地氣、會做事　里長們現身相挺齊說讚！

心痛2名年輕外送員殞逝　台南藍軍要求市府鼓勵外送員成立或加入工會

漁人碼頭計畫最後一塊拼圖　新竹漁港直銷中心大棚架開工

水電工異鄉打拚回饋苗栗　捐贈百萬添購消防救災裝備

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

綠議員質疑每天50萬人次參觀燈會怎消化　中市府：鐵路加接駁

假冒親人詐騙　麻豆警當場逮捕詐欺車手

｢我在超級南」拍照上傳　有機會拿卡列拉斯＆迪士尼音樂會門票

原鄉部落宛如小型高齡化縮影　恆警重視長者行的安全強力宣導

原鄉賄選「不名譽」被拒參加親友婚禮　屏檢反賄影片暖心訴求

倉庫惡火沖天　台南市環保局全程監控空污狀況

「讓專業的來！」接地氣、會做事　里長們現身相挺齊說讚！

心痛2名年輕外送員殞逝　台南藍軍要求市府鼓勵外送員成立或加入工會

漁人碼頭計畫最後一塊拼圖　新竹漁港直銷中心大棚架開工

水電工異鄉打拚回饋苗栗　捐贈百萬添購消防救災裝備

3歲賽狗「後腳粉碎性骨折」　忍痛跑完全程當晚仍被處死

友情比愛情珍貴！盤點演藝圈5組好友「你一定也有這樣的朋友」

愛犬走失12年飼主「天天到收容所問」　終在1600KM外相聚

月經少喝茶！營養師曝「減輕下腹轟炸」飲食攻略...大姨媽必痛千萬要看

中職／很燙手！　統一獅6年換6位總教練

包裹來了快去拿！　拉拉燦笑搖電臀...秒懂狂奔搶「收貨」

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

世足資格賽／陳浩瑋旅外3月還未進球仍適應　有機會想踢全運會

柯佳嬿《想見你》穿越1998年　「小鮮肉」施柏宇尷尬：我才2歲

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

地方熱門新聞

花蓮鋼管紅茶罵錯家　網驚：正宗是另一間啦

夫妻試車撞樹！台南人驚：5分成交

白沙屯媽祖遶境　進國小溜滑梯　

2宮廟白沙屯媽祖突襲南投醫院　民眾哭了

立委跑行程　助理與失散胞妹重逢

桃園喜迎46名國慶寶寶　鄭文燦道賀

古典鋼管車齊聚苗栗　比老更比優雅

老外藏在變電箱旁　跟涼鞋妹打X

「讓專業的來」里長們現身齊說讚

中和興南夜市　11月試辦行人徒步區

地中海風便利店　嘉市打卡新熱點

中市公布2020台灣燈會交通規劃

侵權問題市府應認錯溝通

台三線撞護欄　18歲騎士飛墜河谷身亡

更多熱門

相關新聞

2021台灣燈會走向世界

為取經國外大型藝文活動經驗，新竹市長林智堅利用國慶連假率團出訪丹麥、德國，延續國外參訪的鐵人傳統，短短4天將馬不停蹄參訪超過13個行程，除參加「哥本哈根文化之夜」(Kulturnatten Culture Night)以及連續三晚參訪「德國柏林燈節」(Berlin Festival of Lights)，更拜會德國柏林燈節策展團隊，要為2021主辦台灣燈會做好最佳準備。

台灣燈會僅補助5350萬　盧秀燕：各局處努力爭取經費

明年元月起台中公車坐到飽　最多收10元

「台中國家歌劇院」登日本江之電

台中高美濕地末班車延後20分發車

關鍵字：

葉昭甫台灣燈會

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面