排便驚見「麵條狀」白蟲　他治療後再拉「2.9公尺」活體...醫揭關鍵原因

▲男子拉出牛帶條蟲 。（圖／海峽都市報）

記者蔡儀潔／綜合報導

福建莆田30歲的男子小林（化名）近4個月來，排便時常帶有白色會動的小蟲，一節一節的，像白色的寬麵條，他懷疑自己長了寄生蟲，經過一系列的住院治療，小林近日排出一條長達2.9公尺的牛帶絛蟲，而且還是活的。原來小林是在衣索比亞工作期間，吃了不該吃的東西。

▲非洲衣索比亞孩童。（圖／記者林彥君攝）

綜合陸媒報導，小林在住院後遵照醫生囑咐，開始吃南瓜子、服用檳榔水，以及大量飲水、吃瀉藥等，經過兩次排便，9日上午10點多，一條長達2.9公尺的蟲子出來了。

「乳白色、帶狀、前端細長、向後漸扁闊、形似拉麵條，而且還在不停動」，醫生劉路說，當時大家找來一個一次性餐盒，把蟲子撈出來，迅速送往檢驗科，隨後確定其是一條牛帶絛蟲，並幸運發現頭節，「找到頭節意味著一整條的蟲子被完整『逮』住了」，牛帶絛蟲的頭節如果沒有排出來，就會在患者體內繼續生長。

至於為何會感染，小林透露，他曾在非洲的衣索比亞工作一年多，經常吃當地特色食物，即生牛肉剁成肉末加辣椒做的配飯佐料，隨後返鄉前發現排便有蟲子。醫生推測，小林應該是進食了含有蟲卵的生肉，從而感染牛帶絛蟲，並提醒肉類一定要煮熟了再吃，平時切菜的刀和砧板也要生熟分開。

▼ 小林排出的牛帶條蟲長達2.9公尺 。（圖／海峽都市報）