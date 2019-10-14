值日生沒倒垃圾！教務主任逼10學生「吃下肚」　學校辯：是氣話沒強迫

實習記者羅明輝／綜合報導

大陸河南周口市扶溝縣最近發生一起離譜校園事件。水泉學校一名教務主任在檢查宿舍時，因為發現垃圾沒有倒，一氣之下竟要求所有學生各自將一部份垃圾「吃掉」，並全程監督他們吃下肚。整起事件直到幾名學生因為肚子痛送醫，家長追問後才終於曝光。

綜合陸媒報導，幾名水泉學校的學生近日陸續因肚子痛而被送到醫院檢查，醫生驚訝發現他們的胃裡竟然殘留塑膠紙片、紙屑、龍眼殼等異物。在家長的詢問下，這些孩子才透露，原來是教務主任日前在查寢時，發現垃圾沒倒，當日負責倒垃圾的值日生又不願站出來承認，於是氣得要求在場學生分別拿取部分垃圾「吃下肚」。

▲ 教務主任因為學生未倒垃圾，竟要求他們把垃圾吃下肚。（示意圖／pixabay）

一名學生提到，教務主任當時氣得大喊，「今天是誰值日！要是沒人承認，就通通過來，一人拿一個垃圾，直到吃完為止！」接著就站在一旁，看著每個人吃下垃圾。學生表示，「雖然垃圾很難吞，但是他一直都看著，我也不敢不吃…」

家長們氣憤地指出，大約有10幾名學生被要求吃下垃圾，孩子們因為擔心被校方報復、開除，所以只好乖乖照辦，事後也不敢跟大人反映。

校方事後則宣稱，主任只是進行批評教育，所說的當然也都是氣話，並沒有脅迫學生吃垃圾，沒想到學生們會真的吃下去。目前涉案的主任已經被警方刑事拘留，水泉學校校長及分管副校長則遭到免職。

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