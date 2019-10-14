捕獸夾斷掌、毒餌殺害！　新竹市水資源公園慘成浪浪地獄　

記者陳凱力／新竹報導

有網友在臉書社團「新竹大小事」貼文表示，位於新竹市的水資源公園有浪浪被捕獸夾夾到，希望有好心網友能夠幫忙救援，浪愛傳遞志工與新竹市動保所人員於14日順利誘捕到這隻被捕獸夾夾住的跛腳浪浪。只是，在誘捕過程中，志工另外還發現一隻疑似遭毒殺死亡的浪浪，這兩起虐狗事件，除了引發網友關注，新竹市防疫所也將介入調查。



▲有網友通報，水資源公園有浪浪被捕獸夾夾住。（圖／浪愛傳遞提供，下同）



動保志工團體「浪愛傳遞」表示，有網友通報浪浪在新竹市水資源公園被捕獸夾傷害，13日志工們搜索了一整天無功而返，14日早上再去，卻意外發現另一隻疑似遭毒殺的浪浪，躺在公園吐血慘死，隨後志工也順利找到捕獸夾浪浪並成功救援。

▲捕獸夾浪浪的頭部有多處咬痕。



「很難過…昨天還看活蹦亂跳的」志工悲傷的通報新竹市防疫所前往公園，經過初步檢查發現，捕獸夾浪浪頭上佈滿咬痕，志工研判可能是被捕獸夾夾住後，遭到狗群排擠，被夾住的左前腳掌深可見骨、掌面斷裂，應該已經廢了。新竹市防疫所接手後也緊急將捕獸夾浪浪送醫，並著手調閱附近監視器，要徹查毒狗、放捕獸夾的惡人。

▲捕獸夾夾住浪浪已經多日。

▲除了捕獸夾，志工還意外發現公園有慘遭毒殺的浪浪。

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