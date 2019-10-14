綠營分裂？李余典之女退民進黨　掛民眾黨戰袍挑戰余天

▲民進黨新北市黨部主委余天。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

民進黨立委余天在今年的補選大勝後，馬上進入選戰模式力拚連任。不過，有媒體報導，「余天承諾立委補選勝選後，將轉為不分區立委，地方立委則教由現任議員李余典」，但事後余天仍佔地方立委席次，讓李余典心生不滿，黨內陷入分裂，對此，余天在臉書發出聲明駁斥。

余天表示，在補選結束後三重隨即又被宣布需要初選，因此，依照民進黨的選舉規則，與初選對手新北市議員李余典進行一場君子之爭，而對於特定媒體指稱「我承諾轉作不分區一事」，根本是子虛烏有、並非事實，讓人匪夷所思，畢竟民進黨一直以來都有一定的民主機制，豈是可以憑個人意志私相收受任何位置。

另外，根據《自由時報》報導，李余典的女兒李旻蔚，在13日晚間三重區里長活動上，宣布要代表民眾黨參選新北市第三選區（三重）立委，挑戰余天。李旻蔚接受媒體訪問也證實要參選立委，將辭去民進黨新北市黨部評議委員並退出民進黨。

李旻蔚退出民進黨，改披民眾黨戰袍挑戰余天，綠營鐵票倉陷入分裂疑雲，民進黨主席卓榮泰對此回應，會努力化解。

▲李旻蔚。（圖／翻攝李旻蔚臉書）

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