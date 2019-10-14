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女曬祖傳訂婚鑽戒　網友：史上最醜「長得像門把」

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▲桃園市鍾姓男子去年7月間接受宋姓友人委託寄賣2指藍寶石戒指，卻拒不歸還辯稱已送至大陸兜售挨告。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女網友po出戒指引來大批網友吐槽。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國一位女網友最近po文分享自己收到媽媽給的祖傳鑽戒，抱怨它的設計很容易把毛衣勾破，但那枚戒指奇特的造型立刻引起網友們注意，大家紛紛留言吐槽，這個鑽戒實在長得很像「把手」。

根據《太陽報》報導，原po在臉書社團「That's It, I'm Ring Shaming」中分享自己收到的祖傳訂婚鑽戒，並稱它是一個「毛衣破壞者」。這枚戒指可以追溯到1980年代，原po表示這是她爸爸向媽媽求婚時用的鑽戒，等到她18歲的時候，才再傳承了下來。

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▲戒指奇怪的造型引起網友討論。（圖／翻攝自推特／@Daily_Star

然而網友們的注意力卻放在這個鑽戒的造型上，鑽戒的指環部分由黃金所鑄造，寬度幾乎和一截手指頭差不多，而鑽石則被鑲嵌在一個類似於把手造型的突起物上。

許多網友看到後都忍不住留言吐槽：「他肯定是從某個抽屜切下來的」、「我很抱歉這麼刻薄，但這就是事實。這大概是有史以來最醜的鑽戒」、「妳爸爸討厭妳媽媽嗎？」、「愛情果然是盲目的…」、「妳的媽媽一定很愛他」。

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