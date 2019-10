女曬祖傳訂婚鑽戒　網友：史上最醜「長得像門把」

▲女網友po出戒指引來大批網友吐槽。(示意圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國一位女網友最近po文分享自己收到媽媽給的祖傳鑽戒,抱怨它的設計很容易把毛衣勾破,但那枚戒指奇特的造型立刻引起網友們注意,大家紛紛留言吐槽,這個鑽戒實在長得很像「把手」。

根據《太陽報》報導,原po在臉書社團「That's It, I'm Ring Shaming」中分享自己收到的祖傳訂婚鑽戒,並稱它是一個「毛衣破壞者」。這枚戒指可以追溯到1980年代,原po表示這是她爸爸向媽媽求婚時用的鑽戒,等到她18歲的時候,才再傳承了下來。

