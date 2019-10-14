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好孕氣！羅東博愛加護病房護理師　2019年共生了12個寶寶

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▲▼破紀錄、增產報國，羅東博愛加護病房護理師，2019年共生了12個寶寶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼破紀錄、增產報國，羅東博愛加護病房護理師，2019年共生了12個寶寶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

醫護人員工作高壓忙碌，但羅東博愛醫院內外科加護病房近期卻喜事不斷，護理師接連懷孕或升格當爸爸，2019年共計12個寶寶陸續誕生，甚至還有一對雙胞胎報到，連在醫院服務超過20年的醫師也驚呼，2019年可說是破了紀錄，增產報國，史無前例。

▲▼破紀錄、增產報國，羅東博愛加護病房護理師，2019年共生了12個寶寶。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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加護病房專責照護急重症病人，在家屬無法協助照顧的情況下，照顧病人的重責大任就落在與病人最親近的加護病房護理師身上。比起一般病房，加護病房中的照護任務通常有比較大的壓力與急迫性，有時更常發生照顧病人幾天，明明原本狀況都還穩定，下一刻卻突然說走就走的情況。

儘管加護病房的工作不輕鬆，但博愛醫院內外科加護病房的工作氛圍與同事感情卻十分融洽，不但流動率低，團隊成員年資也一個比一個資深。目前待最久的護理師在團隊中的年資已達33年。

工作氛圍融洽也許創造了護理師的好孕體質，2019年團隊成員頻頻傳出好消息，同期病房內湊滿6個孕婦，也讓內外科加護病房成了全院最「好生」的單位。年資14年、懷孕26周的加護病房陳幼蓉護理師表示，之前想生二寶很久了，但肚皮一直沒有消息，2019年團隊護理師一個接一個懷孕，她也突然發現自己再度懷孕，覺得是很特別的體驗。

護理長林雅慧認為，團隊成員彼此互相幫忙與關心，應是單位工作氛圍融洽的關鍵，像是護理師若懷孕，同事會體諒孕婦的需求，主動配合調整班別，讓準媽媽們沒有排班的壓力；同時大家也能體諒挺著肚子的行動不便，盡量減少孕婦進行勞力活或彎身幫病人倒尿的工作，讓有孕在身的護理師工作中也能獲得友善的對待與照顧。

加護病房護理師賴詩婷說，在加護病房工作，不能有玻璃心，面對一次次的生離死別，必須找到調適自己的方法。加護病房的護理師每日工作除了留意病人的生命徵象、幫病人換藥、擦澡、清理排泄物之外，病人如果過世，還必須為往生者進行遺體護理，協助擦拭身體與按摩，送往生者最後一程。

加護病房主任楊智傑表示，博愛醫院內外科加護病房中的護理師共計43位，其中包含8位男性護理師，前輩指導後進，團隊氣氛很好，沒排班的時候，更常利用休假時間相約烤肉、爬山。他在博愛醫院擔任加護病房主任16年，2019年可說是增產報國破紀錄的一年，甚至還有一對雙胞胎報到。

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