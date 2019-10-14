　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

魚翻肚死整片！環保局狂撈650公斤魚屍　網酸：莫忘愛河苦魚多

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲網友發現水面上漂有死魚 。（圖／翻攝公民割草行動）

▲網友發現水面上漂有死魚。（圖／翻攝公民割草行動）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄愛河先前出現各式各樣顏色，現在又被民眾發現水面上竟出現一大片死魚，有網友在「公民割草行動」PO出照片，愛河河面上大片死魚，而且水又黑又臭，水質令人擔憂；不過環保局派人打撈，共打撈了650公斤魚屍，送驗後研判是魚群洄遊愛河後但不適水質才導致死亡。

罷韓粉絲團「公民割草行動」中，有網友PO出愛河水面出現大量死亡畫面，形容「整個愛河又臭又黑，整個河面死魚一片」，照片一出引起網友狂喊「這太離譜了吧」、「怎麼會這樣，看了很難過」、「莫忘愛河苦魚多」。

▲環保局打撈死魚 。（圖／環保局提供）

▲環保局打撈死魚。（圖／環保局提供）

環保局則表示，13日下午接獲民眾通報，愛河中都紅橋以南出現大量死魚，立即赴現場打撈，發現死亡魚隻品種皆為青鱗仔，截至到14日，共打撈650公斤魚屍。稽查人員連續兩天於現場採集水樣送驗，檢測結果整體水質狀況除溶氧稍為偏低外，其餘pH、水溫、導電度及重金屬等項目並無異常，巡查愛河皆未發現有異常事業廢水排放情事。

▲環保局打撈死魚 。（圖／環保局提供）

▲環保局打撈死魚 。（圖／環保局提供）

環保局研判，本次愛河死亡魚種為單一品種青鱗仔，該魚種生活於鹹水，現為盛產期，加上愛河流域因與高雄港相連，判斷死亡之原因可能是青鱗仔為逃避魚群追趕而隨漲潮進入愛河感潮河段淡鹹水交界處，加上前一晚(12日)短時間強降雨，側溝污染物排入及底泥翻攪，且夜間藻類行呼吸作用使水中溶氧偏低，造成魚群不適應水質變化導致死亡。

►點我超越韓國愉快體驗

ET快訊
勞動部認定熊貓、Uber Eats與外送員為僱傭關係　將開罰
雪莉最後身影曝光！輕生前一天還在拍廣告「瞇眼露齒燦笑」
畫面曝光！新莊熊貓外送員遭闖紅燈休旅車「撞飛騰空翻一圈」　民
諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　3學者獲獎
雪莉鏡頭前淚崩：我被愛過也傷害過！深夜開直播「1萬人看她哭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

李余典女兒以民眾黨參選叫陣　余天：改列不分區非事實！以團結為考量

綠營分裂？李余典之女退民進黨　掛民眾黨戰袍挑戰余天

「蔡英文是強力母雞」　卓榮泰酸韓：到處趴趴走下戰帖不知所云

魚翻肚死整片！環保局狂撈650公斤魚屍　網酸：莫忘愛河苦魚多

韓國瑜競總再添3將！周錫瑋、姚江臨、曾銘宗擔任副總幹事

請假前夕參觀海音中心　韓國瑜不鬆口狂打太極：照既定程序

焚燒五星旗！台聯赴移民署抗議　籲拒黑港警入境「抗中保台」

洛杉磯僑胞力挺！林飛帆為蔡英文造勢：團結是選舉主旋律

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

李余典女兒以民眾黨參選叫陣　余天：改列不分區非事實！以團結為考量

綠營分裂？李余典之女退民進黨　掛民眾黨戰袍挑戰余天

「蔡英文是強力母雞」　卓榮泰酸韓：到處趴趴走下戰帖不知所云

魚翻肚死整片！環保局狂撈650公斤魚屍　網酸：莫忘愛河苦魚多

韓國瑜競總再添3將！周錫瑋、姚江臨、曾銘宗擔任副總幹事

請假前夕參觀海音中心　韓國瑜不鬆口狂打太極：照既定程序

焚燒五星旗！台聯赴移民署抗議　籲拒黑港警入境「抗中保台」

洛杉磯僑胞力挺！林飛帆為蔡英文造勢：團結是選舉主旋律

3歲賽狗「後腳粉碎性骨折」　忍痛跑完全程當晚仍被處死

友情比愛情珍貴！盤點演藝圈5組好友「你一定也有這樣的朋友」

愛犬走失12年飼主「天天到收容所問」　終在1600KM外相聚

月經少喝茶！營養師曝「減輕下腹轟炸」飲食攻略...大姨媽必痛千萬要看

中職／很燙手！　統一獅6年換6位總教練

包裹來了快去拿！　拉拉燦笑搖電臀...秒懂狂奔搶「收貨」

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

世足資格賽／陳浩瑋旅外3月還未進球仍適應　有機會想踢全運會

柯佳嬿《想見你》穿越1998年　「小鮮肉」施柏宇尷尬：我才2歲

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

政治熱門新聞

高市府公務員上台轟韓：天天講X話

蔡英文委任張忠謀APEC領袖代表

獨／女神黃捷大解放　line頭貼曬比基尼照

罵國民黨法院跑不完...館長怒：2020全面抵制

韓國瑜有信心：只要落後蔡英文10%內都有機會逆轉勝

郭台銘願輔選藍委　吳敦義：哪有拒絕之理

罷韓里長被酸會連任嗎？她回嗆：沒當選也沒關係

韓國瑜向總統下戰帖　陳致中酸：先來備詢

綠黨遭驅離　柯：不能無預警佔領馬路

吳敦義不接韓國瑜競總主委：可以擔任名譽理事

獨／吳怡農黑緊身T練「深蹲」　胸肌＋手臂炸裂爆青筋

韓國瑜找擔任副手？　張忠謀親口回：沒這回事

柯P打美女牌！楊寶楨任民眾黨發言人

韓國瑜急辦辯論　孫大千：不知道蔡英文在躲什麼

更多熱門

相關新聞

毒梟砸千萬勾結保三警！走私百億毒品

高雄橋頭地檢署今年3月破獲史上最大宗安毒、K他命走私案，毒販林嫌為了從越南走私毒品進入國內，私下找來時任保三總隊的吳姓員警協助，再由吳警聯繫沈姓報關業者幫忙，不料專案小組早已掌握情資，於1月底在高雄關查扣2只可疑貨櫃，發現櫃內夾藏安非他命500公斤、K他命1000公斤。橋頭地檢署今全案偵結，依運輸第二、第三級毒品等罪嫌起訴5名嫌犯，其中吳警更涉背職受賄，遭查獲後還一再狡辯，檢方因此建請從重量刑。

質疑高市文化局成「東廠」　前後局長交火

高雄燒肉名店將歇業　網友嘆「還沒發大財、又倒一家店」

罷韓里長被酸會連任嗎？她回嗆：沒當選也沒關係

恐怖前男友瘋狂刺輪胎　嫌犯終於落網了！

關鍵字：

愛河高雄青鱗仔

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面