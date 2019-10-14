魚翻肚死整片！環保局狂撈650公斤魚屍　網酸：莫忘愛河苦魚多

▲網友發現水面上漂有死魚。（圖／翻攝公民割草行動）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄愛河先前出現各式各樣顏色，現在又被民眾發現水面上竟出現一大片死魚，有網友在「公民割草行動」PO出照片，愛河河面上大片死魚，而且水又黑又臭，水質令人擔憂；不過環保局派人打撈，共打撈了650公斤魚屍，送驗後研判是魚群洄遊愛河後但不適水質才導致死亡。

罷韓粉絲團「公民割草行動」中，有網友PO出愛河水面出現大量死亡畫面，形容「整個愛河又臭又黑，整個河面死魚一片」，照片一出引起網友狂喊「這太離譜了吧」、「怎麼會這樣，看了很難過」、「莫忘愛河苦魚多」。

▲環保局打撈死魚。（圖／環保局提供）

環保局則表示，13日下午接獲民眾通報，愛河中都紅橋以南出現大量死魚，立即赴現場打撈，發現死亡魚隻品種皆為青鱗仔，截至到14日，共打撈650公斤魚屍。稽查人員連續兩天於現場採集水樣送驗，檢測結果整體水質狀況除溶氧稍為偏低外，其餘pH、水溫、導電度及重金屬等項目並無異常，巡查愛河皆未發現有異常事業廢水排放情事。

▲環保局打撈死魚 。（圖／環保局提供）

環保局研判，本次愛河死亡魚種為單一品種青鱗仔，該魚種生活於鹹水，現為盛產期，加上愛河流域因與高雄港相連，判斷死亡之原因可能是青鱗仔為逃避魚群追趕而隨漲潮進入愛河感潮河段淡鹹水交界處，加上前一晚(12日)短時間強降雨，側溝污染物排入及底泥翻攪，且夜間藻類行呼吸作用使水中溶氧偏低，造成魚群不適應水質變化導致死亡。

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