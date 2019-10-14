USPACE停停圈聯手分眾傳媒　主打共享服務全面攻佔商辦車位

▲共享車位平台「USPACE停停圈」主打棟內媒合服務系統解決停車問題。（圖／分眾傳媒提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣最大共享車位平台「USPACE停停圈」再獲國發基金千萬級投資，聯手分眾傳媒全面攻佔商辦車位，也打進多棟商辦大樓與住宅，就連台北市長柯文哲所住的大樓都加入共享行列，目前總計已提供超過1500個停車點位，而這項共享車位服務上線以來，已成功累積超過10萬次車位媒合。

USPACE停停圈是一間提供共享車位服務的新創公司，主打透過雙向App平台與IoT智慧地鎖、車牌辨識系統，媒合私有車位主與駕駛，解決市區車位不足與找車位耗時等問題，而來賓或訪客在通過授權機制確認身份後，在閘門口利用車牌辨識就能進入私人領域停車，取代傳統遙控器與人工收費，同時兼顧安全性與便利性，另一方面也增加大樓收益。

▲USPACE停停圈本輪由基石創投戰略領投，行政院國發基金跟投，顯示企業挹注資源與政府支持新創與共享車位的決心與信心，本種子輪資金將用於產品與系統升級研發與拓展國際市場。（圖／分眾傳媒提供）

台灣分眾傳媒董事長林昱表示，分眾傳媒在台灣不僅提供商業大樓與住宅更好的智慧螢幕來傳遞資訊，更希望提供更多加值服務給客戶，解決樓宇解決問題創造收益，其中，停車問題一直是最大的痛點，進而打造出停停圈棟內媒合系統，在今年也正式聯手USPACE，整合系統與品牌，推出USPACE停停圈共享車位平台，預計將把此項服務導入上千棟商辦大樓，在台北開發超過20萬格私有商用車位，創造百億商機。

USPACE停停圈透過解決停車痛點的商業模式獲利，再以台灣作為研發中心，聚焦停車位物聯網化技術與應用領域，從「AI自主學習晶片打造車牌辨識攝影機與系統」、「NB-IoT物聯網地鎖設備」、「捲門物聯網控制器」，對海外輸出設備、技術與服務，建立全球停車網絡。

有別於一般資訊服務公司，USPACE停停圈將結合「車位媒合平台」、「商用車牌辨識系統」、「物聯網智慧地鎖」三大要素，建立高度技術門檻與商業模式，打造新SaaS（Spaceware As A Service）的物聯網空間服務公司，已對新加坡、日本進行設備與服務的輸出，預計2020年第二季落地開始營運。