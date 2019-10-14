影／foodpanda外送員車禍又一起！遭闖紅燈休旅車撞飛騰空　目擊民眾嚇傻

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名「粉紅熊貓」（foodpanda）外送員14日中午在待轉區停等號誌燈，待綠燈亮直行時，遭到一部違規闖紅燈的休旅車，連人帶車攔腰撞飛，外送員在空中翻滾了一圈墜地，現場目擊這一幕的用路人全都嚇傻眼，警消獲報到場將他送醫急救，幸好僅全身擦挫傷，目前住院觀察中。

▲休旅車闖紅燈撞飛粉紅熊貓外送員，在空中翻滾一圈後墜地，目擊民眾全嚇傻。（圖／記者陳以昇翻攝）

14日中午12時，47歲陳姓男子開著休旅車，行駛在新莊區中正路往桃園方向，行經民安路時，見前方號誌燈變紅燈，竟不顧有行人及機車要穿越，加速衝闖紅燈。

▼外送員機車被猛烈撞擊，連輪子都掉了 。（圖／記者陳以昇翻攝）

這時40歲的王姓熊貓外送員，與其他機車騎士在中正路、民安路口待轉區停等紅燈，待轉換綠燈起步直行到馬路中間時，陳男開著休旅車高速直接衝撞他，只見他連人帶車遭撞飛，背著「粉紅熊貓」外送箱的王男在空中翻滾了一圈，撞到中央分隔島後墜地。

目擊事故現場的所有用路人全都嚇傻了，其中有人趕緊報警，警消獲報趕抵，將受傷的外送員送醫急救，幸好僅全身擦挫傷，沒有生命危險，目前留院觀察中；肇事的陳男辯稱「沒注意到紅燈」，詳細肇責待警方調查。

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▼休旅車闖紅燈撞飛粉紅熊貓外送員，現場還遺留粉紅色外送箱 。（圖／記者陳以昇翻攝）



