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假冒親人詐騙　麻豆警當場逮捕詐欺車手

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記者林悅／台南報導

台南市警麻豆分局麻豆派出所，10月14日上午9時30分接獲銀行通報，有1名李姓男子欲匯款新台幣70萬元，但不停講電話且神情怪異，警方火速到場關懷查處，發現李男持續與犯嫌通話，即以「筆談」方式，請被害人誘導對方出面交款，而埋伏逮捕詐欺車手，全案依作欺罪嫌擴大偵辦中。

▲台南市警麻豆分局，埋伏逮捕出面取款的詐欺車手，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局，埋伏逮捕出面取款的詐欺車手，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警麻豆分局，埋伏逮捕出面取款的詐欺車手，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方到場發現57歲的被害人李男與詐騙集團人員在講電話，便不動聲色以書寫方式與李男對話，得知犯嫌佯裝李男就讀大學兒子在外欠債70萬元遭控制，且電話那頭還出現年輕男子哭泣聲，並苦苦哀求儘快匯錢救他，聲音與其兒子非常相似，犯嫌告知如不立即還款，將對其不利。

▲台南市警麻豆分局，埋伏逮捕出面取款的詐欺車手，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警立刻聯繫李男兒子就讀學校，並與李男兒子通話確認安全無虞，且無上述情事後，馬上告知李男讓其安心，並請李男依照警方指示，持續與犯嫌虛與委蛇，相約在附近藥局面交現金，警方隨即布下天羅地網，約上午10時30分左右，犯嫌到達現場欲取款，員警見狀立即上前逮捕壓制，當場查獲詐欺車手1名，成功保護李男財產，全案依詐欺罪嫌擴大偵辦中。

▲台南市警麻豆分局，埋伏逮捕出面取款的詐欺車手，依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

麻豆分局提醒民眾，此類詐騙電話常以告知受話人之親屬（父母或小孩等）遭綁架，威脅交付贖金或還款。接到疑似詐騙電話時，謹記以下防詐3「要」點，以保護自身財產：一、「要」保持冷靜，不論事態如何緊急，先讓自己冷靜下來。二、「要」要電話求證，直接向當事人、帳戶所在金融機構求證，或撥打104、105查詢正確電話號碼。三「要」報警處理，可撥打165警政署反詐騙諮詢專線，或撥打110報案專線。

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