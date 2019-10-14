香港15歲女生變全裸浮屍！　警方稱拍到生前「赤腳走向海」...學生要求公開

▲陳彥霖個性活潑。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者劉亭／綜合報導

日前警方證實油塘發現的女性浮屍身分，是曾參與示威的15歲女生陳彥霖，香港網友懷疑案情不單純，紛紛要求詳查此案。今（14）日有學生及市民前往陳彥霖的學校，要求校方交出監視錄影帶等證據。

綜合港媒報導，警方11日開記者會時表示，陳彥霖屍體已進行解剖，屍體沒有表面或可疑傷痕，也沒有性侵跡象；根據學校監視器畫面，陳彥霖9月19日晚上把財物放在校園中，之後赤腳往海濱公園方向步行，屍體於22日被一名釣客發現。警方與家人了解後，確認事主的死亡與背景無可疑。

從14日早上開始，就有民眾前往陳彥霖就讀的香港知專設計學院靜坐，有人在長椅上擺放鮮花，並點燃蠟燭，地上鋪著「奠」字黑布，旁邊則有RIP字樣的蠟燭，提供大家進行悼念。

職業訓練局青年學院（國際課程）院長郭龍基中午到場表示，公開監視錄影帶的畫面片段一事，需要時間諮詢法律意見，另外也要尊重死者家屬意願。他也表示，校方根據法例剪輯了相關片段，可以安排1-2位學生代表觀看影片，其他學生可以看相關截圖。但學生要求看未剪輯過的片段，校方目前安排學生觀看相關片段。

確認女浮屍身分是陳彥霖後，她的2名女性朋友表示，他們在9月19日港鐵美孚站最後一次見到彥霖。當時彥霖身穿背心、精神狀況不太好，說是「因為前一晚沒有睡好覺，不太舒服」，不過因為她性格開朗，所以看不出有異樣，依舊保持樂觀的一面。朋友說，「她還約我第二天要一起放學。」由於她曾參與過反修例的示威活動，同學們也認為她沒有自殺動機，令不少人質疑案情不單純。