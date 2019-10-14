最後影像曝光／大浪狂拍！男帶女冒險走鼻頭秘境　浪捲落海...女死男傷

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳鼻頭角風景區13日傍晚，不少民眾趁連假最後一天，到鼻頭角風景區遊玩，一對陳男與黃女一直往秘境步道走去，途中雖有人勸告他們，浪大危險別再往前走，但兩人還是被大浪捲走驚傳意外，經過漁船將2人救上岸，仍造成1死1傷。

▲ 鼻頭角奪命危險秘境步道，大浪捲入海...女死男傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

兩人落海的最後身影曝光，兩人不知為何不聽勸？貼著岩岸秘境往海坪走去，一個大浪打來，其中黃女倒下，另陳男試圖去拉，海水已淹過半個人高，最後2人雙雙落海，在海面載浮載沉，漁船雖然馬上靠近救人，最後仍造成黃女死亡陳男重傷。

鼻頭里長王坤吉說，13日傍晚陳男、黃女走來鼻頭角祕境，步道上有好心父子勸他們，入秋海邊浪大不要往往海坪走，但沒想到他們嘴巴說好，卻不聽勸，沒多久，在山上涼亭民眾，看到陳男黃女被浪帶出去，載浮載沉。

▲ 一個大浪打來黃女倒下，陳男試圖去拉，海水已淹過半個人高，最後2人雙雙落海。

王里長接獲通報，馬上打電話拜託在漁港外的舢舨船，趕過去找人，再叫漁港內一艘舢舨船出海救援，漁民雖然把2人救上來，但陳男全身是傷還有意識，黃女已無生命跡象。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部獲報後，立即指揮北部分署第二岸巡隊鼻頭安檢所、第二機動巡邏站並通報新北市消防局瑞芳消防分隊及協調港內漁船共同投入救援，所幸港內熱心漁民「鴨子8號」漁船，即時出港並將落海民眾救起，上岸後救護車馬上送往醫院救治。

東北角風管處副處長吳建志表示，遊客從鼻頭漁港走過去，現場有設警示牌，此處是天然礁岩並不是步道。13日下午浪大，有人勸告2遊客不要再進去，他們還是執意往前走。東北角風管處和新北市府、海巡署討論後加強巡邏，提醒民眾不要擅闖進入海坪，走步道才安全。

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